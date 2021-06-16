本港累計17隻貓狗曾染疫　近400隻動物曾檢疫　包括刺蝟、毛絲鼠

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-16 16:23

疫情未完結，漁護署指，截至今年5月底，共有386隻動物接受檢疫及獸醫學監察，當中以貓狗為主，亦包括毛絲鼠、刺蝟及天竺鼠。此外，需要檢疫的動物中，共有17隻貓狗對檢測呈陽性。

漁護署指，截至今年5月底，共有386隻動物接受檢疫及獸醫學監察。圖非涉事貓隻。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

漁護署指，截至今年5月底，共有386隻動物接受檢疫及獸醫學監察，分別為173隻狗隻、166隻貓隻、31隻倉鼠、10隻兔子、4隻毛絲鼠、1隻刺蝟及1隻天竺鼠。期間漁護署亦為檢疫人士暫代照顧共148隻非哺乳類寵物，當中包括雀鳥、龜、魚等。

此外，漁護署於寵物檢疫期間為它們採集口腔、鼻腔、肛門及糞便作病毒檢測，共有17隻動物對檢測呈陽性反應，涉及9隻狗及8隻貓。

累計有17隻動物對檢測呈陽性反應，涉及9隻狗及8隻貓。（資料圖片）

按現時安排，若寵物主人確診感染，若寵物為哺乳類動物，在得到寵物主人的同意後，漁護署會安排把有關寵物送往該署的指定動物居留設施進行檢疫和獸醫學監察。至於非哺乳類寵物，例如雀鳥及龜，雖然目前沒有證據顯示會感染有關病毒，但漁護署亦可暫時代為照顧。

新界南動物管理中心於3月停用作檢疫

對檢測呈陽性反應的寵物會被送往漁護署的港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫及獸醫學監察。另外，漁護署轄下新界南動物管理中心亦曾於2020年7月至2021年3月被用作動物檢疫設施。於動物檢疫期間，動物會被分開隔離管理，期間漁護署每天清潔及定時消毒有關處所，並每天為動物檢查身體及在有需要時為牠們進行診治。漁護署有一支包括獸醫的專責隊伍輪流負責照顧兩所檢疫設施内的動物。

去年7月至今年3月，新界南動物管理中心為動物檢疫設施。（港鐵Facebook圖片）

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