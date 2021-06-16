洗腎病人導線遺留導管無取出　香港港安醫院：會檢視現行機制

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-16 20:19

司徒拔道港安醫院今年4月發生一宗醫療風險警示事件，一名82歲男病人腸胃出血入院，並在深切治療部留醫，醫生為病人緊急插入中央靜脈導管洗腎，護士翌日檢查時發現導管內遺漏導線未有取出，患者最後病況未有好轉最終不治。院方表示事件無令患者病情惡化，又稱會檢視現行機制，但無回應事前是否無機制點算醫療器具。

司徒拔道港安醫院沒有為事件道歉。( 醫院網上圖片 )

導線留靜脈導管內無進入人體

一名82歲男病人腸胃出血入住司徒拔道港安醫院，並在4月3日轉往深切治療部，院方稱即晚再由應診醫生為病人緊急插入中央靜脈導管，以做俗稱洗腎的血液透析，4月4日凌晨深切治療部護士為病人檢查時，於中央靜脈導管內發現導線，立即通知主診醫生及應診醫生，並隨即由應診醫生替病人取回導線，過程中毋須開刀，期間導線一直在靜脈導管內，沒有進入人體，亦沒有任何物件留在病人體內。

院方：病人病況無好轉終告不治

院方續稱病人屬長期病患者，因病情嚴峻入院，最後病況未能好轉終告不治，強調事件對病人健康情況並無不良影響，相信屬個別事件，為避免同類事件再次發生，已跟相關醫生會面提出建議，並已檢視現行機制並加以改善。

至於今次事件前有無點算醫療器具的程序，還是涉事醫生未有跟從程序，院方沒有回應，亦拒絕交代病人離世日子。

衞生署回覆稱，今年4月4日接到該院呈報一宗醫療風險警示事件，要求院方四周內提交調查報告，院方已提交調查報告，審視醫院提交的資料後，並無發現證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面違反《私營醫療機構條例》或《私家醫院實務守則》的要求，本港今年累計有兩宗私家醫院呈報的醫療風險警示及重要風險事件。