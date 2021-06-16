新冠肺炎｜疫情期間跨境客運近停擺　今年首季跨境巴僅載2.8萬客

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-16 19:19

新冠肺炎疫情至今多時，因出入境限制未放寬下，各口岸陸續關閉，跨境客運服務陷入停擺。有立法會議員在書面質詢中，問及當局對各類跨境交通服務的支援情況。當局披露，今年首季跨境巴士的行車架次不足4千架次，全季客量不足3萬人次；而今年首季的跨境渡輪仍全面停頓，客量及行駛架次雙雙歸零。

今年跨境巴士行駛架次僅為近4千架，較疫情前的按年過100萬架次低得多。（資料圖片）

根據入境事務處、香港海關、海事處和港珠澳大橋管理局資料，在疫情爆發期間，各跨境巴士去年合共只提供約14.7萬架次服務，客量約19.8萬人次；至今年首季，跨境巴只提供3,978架次服務，期間接載約2.8萬人次乘客。至於跨境渡輪，疫情期間同樣受重挫，2020年提供的8,454班次，接載84.2萬人次乘客；不過今年首季則全面陷入停頓。

今年跨境巴士行駛架次僅為近4千架，較疫情前的按年過100萬架次低得多。(資料圖片)

運房局局長陳帆書面回覆立法會議員質詢時指出，受粵港澳三地政府為防疫抗疫而在聯防聯控機制下實施的措施所影響，跨境陸路服務由2020年2月起只提供有限度服務，跨境渡輪客運服務則告全面暫停。

政府充分理解跨境客運業面對的困境，港府已透過「防疫抗疫基金」，自2020年起的不同時間提供補貼，當中向每艘合資格的跨境渡輪船隻，提供共150萬元的非實報實銷補貼，以及推出「保就業」計劃，向合資格僱主提供為期六個月的工資補貼等。