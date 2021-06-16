強制檢測大廈｜華富邨兩座樓等13處上榜　屯門德榮工廈全幢檢

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-17 00:11

食物及衞生局今晚（16日）公布新一份強制檢測公告，要求於指定期間曾身處13個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。一名確診後康復的18歲青年，日前在返回澳門時檢測對新冠病毒呈陽性反應，列非本地懷疑復陽個案，他曾居住的華富(一)邨華珍樓及相連的華康樓，居民要強制檢測。

天水圍天盛苑帶變種病毒的三母女曾到訪的12個地方需要覆檢，包括指定日期同處灣仔會展香港國際教育展人士，以及到過Little Boss、通菜街敏華冰廳等人，當中17歲少女患者曾到屯門德榮工業大廈一個單位補習，由於時間長，改為全幢大廈須強檢。受檢人士須於本周六（6月19日）或之前接受檢測。

▼6月16日強制檢測處所名單▼

曾居華富邨青年抵澳驗出弱陽性

衞生防護中心昨晚接獲澳門衞生當局通報一宗懷疑復陽個案，涉及一名18歲男病人（編號：7762），屬於第四波的將軍澳藍田隧道地盤群組。他去年12月16日確診，同月30日康復出院，今年6月13日做過病毒檢測呈陰性，同日經港珠澳大橋口岸入境澳門，在當地接受醫學觀察期間，6月15日被驗出弱陽性，抗體檢測呈陽性。他居住的大廈薄扶林華富邨華珍樓，以及相連的華康樓納入強檢名單。

6月3日至16日期間曾身處華富(一)邨華珍樓或華康樓超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於6月19日或之前接受檢測。受檢人士若在6月14日至16日期間已進行檢測，或已經完成疫苗接種，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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天水圍染疫母女所到12處強檢

因應衞生防護中心早前宣布更新涉及N501Y變異病毒株確診本地個案的檢疫安排，即天水圍染疫三母女，與相關個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作，並已獲安排離開檢疫中心的人士，須於衞生署公布有關確診者個案後計起第3、7、12及19日進行強制檢測。

因此，下述受檢人士須於6月19日或之前接受檢測，若在6月14日至16日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，如果受檢人士已經完成疫苗接種，均會獲視為已遵從公告中的規定：

5月29日曾身處香港灣仔博覽道 1 號香港會議展覽中心 1C 展覽廳第 27 屆香港國際教育展超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；

5月29日下午6時至8時期間曾身處香港九龍油尖旺通菜街 187 號地下 Little Boss 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；

5月16日、5月23日或5月30日曾身處香港新界屯門震寰路 3 號德榮工業大廈超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；

5月29日下午7時至10時期間曾身處香港九龍油尖旺通菜街 162 號地鋪敏華冰廳的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；

5月29日下午4時至6時期間曾身處香港灣仔港灣道 1 號香港會展廣場商場地下 Deutsche Schenker-Gruppe HK 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；

5月29日中午12時至下午6時期間曾身處香港新界荃灣楊屋道 8 號如心廣場商場一期超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；

5月29日中午12時至下午6時期間曾身處香港新界荃灣大河道 98 號如心廣場商場二期超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；

5月29日下午1時半至下午3時半期間曾身處香港新界荃灣大壩街 75 號地鋪火山燒的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；

5月29日中午12時至下午6時期間曾身處香港新界荃灣白田壩街 45 號南豐紗廠超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；

5月29日下午3時至下午9時期間曾身處香港新界荃灣青山公路荃灣段 398 號愉景新城（只包括商場）超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；

5月29日中午12時至下午6時期間曾身處香港新界荃灣楊屋道18號荃新天地2期高層地下UG26-28及UG37-38號鋪Namco的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；以及

5月29日下午8時至下午10時期間曾身處香港新界荃灣大河道 98 號如心廣場商場二期 1 樓 122 號鋪饞•台式幸福食堂的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

該家庭首名確診者、 17歲少女曾到屯門德榮工業大廈15樓306室補習。食衞局表示，由於她曾長時間身處大廈內，並曾與其他人士一同乘搭升降機，因此整幢大廈會被納入今日的強制檢測公告。

政府明日起會在華富（一）邨華康廣場（6月17至19日）及荃灣美環街巴士站對面避車處（近愉景新城外的士站）（6月17至18日）設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供服務。