新冠疫苗｜接種首劑人數突破180萬　8人周二打針後副作用入院

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-16 22:42

新冠疫苗接種踏入第111日，本港接種首劑疫苗人數突破180萬人，佔16歲或以上人口26.7%，今日（16日）再有35,400人接種疫苗，並有約30,600人預約接種，數字較昨日稍微回落。 另外，昨（15日）有8人接種疫苗後出現副作用送院，當中6人已出院，兩人不遵從醫生勸告自行出院。

▼6.14起12至15歲少年開始可接種復必泰疫苗▼

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打復必人數超過100萬人

完成接種首劑疫苗人數達181.79萬，當中43.8%、約80萬人接種科興疫苗，56.2%、約102萬人接種復必泰疫苗。今日亦再有35,400人接種疫苗，當中包括16,700劑科興疫苗及18,700劑復必泰疫苗，整體接種劑數較昨日少6,000人，跌幅為14.4%。而政府整體已為參與計劃人士接種共304萬劑疫苗。

預約接種疫苗人數稍有回落，今日有約30,600人預約接種疫苗，當中有9,100人預約接種科興疫苗，21,500預約接種復必泰疫苗，整體預約人數較昨日少6.4%。

▼6.15有市民到凱滙樓下裕民坊櫃位找活動大使協助登記▼

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2人不遵從醫生勸告自行出院

另外，昨日共有8宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，皆因接種後出現常見副作用而送院，現時情況穩定，其中6人已經出院，2人不遵從醫生勸告自行出院。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼