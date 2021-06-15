新冠疫苗｜總接種達300萬劑　今日打針及預約俱增　6人昨不適送院

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-15 23:04

新冠疫苗接種踏入第110日，打疫苗抽觀塘凱滙豪宅單位今日（15日）開始接受登記，接種新冠疫苗及預約接種人數均有回升。今日共有41,400人接種疫苗，較昨日多逾萬人，增35.7%；而預約接種疫苗人數亦連續兩日回升，今日有32,700人預約，亦較昨日多45.3%。至今累計接種共約300萬劑疫苗，有179萬人已打疫苗，當中121萬人更打了第二劑。 另外，昨日（14日）有6人接種疫苗後不適送院，當中兩人需留院觀察，情況穩定。

今日多1萬人打疫苗

截至今日下午8時的過去24小時，共有約41,400人接種疫苗，當中有45.7%，即18,900劑為科興疫苗，其餘22,500劑為復必泰疫苗，現時全港已有逾179萬人完成接種首劑疫苗。

相較昨日只有30,500人接種疫苗，今日接種人數急升逾一萬人，升幅達35.7%，當中接種首劑科興或復必泰疫苗的數字均有上升。

預約接種人數反彈近半

預約接種疫苗人數於上周五（11日）開始回落，曾一度跌至約2萬劑低位，但近兩日數字再次回升，今日預約人數更較昨日大幅上升45.3%，達32,700人，但仍未回到上周五高位。今日網上預約接種疫苗人數中，有9,200人預約接種科興疫苗，23,400人預約接種復必泰疫苗。

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另外，昨日（14日）有6宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中三人已經出院，兩人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院。

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