中大9月恢復面授　呼籲師生打新冠疫苗　設線上教學支援海外學生

撰文：林穎嫺
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新冠肺炎疫情緩和，香港中文大學今（16日）表示，計劃在9月開展的新學年恢復面授課堂和校園內的學生活動，但在課堂和考試時，師生均須遵守校方的防疫措施指引，又呼籲所有大學成員盡早接種疫苗。
至於未能來港上課的海外學生，學院將會錄影課堂及設線上導修課等，大學亦會為相關本科生提供通識教育基礎科目及語文核心科目等的特定線上教學組別，以支援無法親身上課的學生。
中文大學常務副校長陳金樑今日表示，本港疫情漸趨穩定、感染率相對較低，疫苗接種率又持續上升，因此大學決定在2021-22年度上學期，以面授課堂作為基本教學模式，所有教職員及學生在面授課堂和實體考試時，必須嚴格遵守大學的防疫措施指引，課堂座位安排亦須遵守社交距離。
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至於未能來港上課的海外學生，學院可按個別學生學習需要作適當安排，包括課堂錄影及個別線上導修課等，教務處和研究院將向受影響學生提供相關資料及協助。大學亦會為身處海外本科生提供一些特定的線上教學組別，例如大學通識教育基礎科目及大學語文核心科目等。
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陳金樑強調，校園生活是大學教育的重要一環，面授模式更能為教與學帶來額外禆益，並有助學生全人發展，形容這是中大的教育標誌，強調大學會繼續採取嚴謹的防疫措施，並再次強烈鼓勵所有大學成員盡早接種疫苗，以防病毒傳播，惟若疫情不幸轉差，大學將重啟線上教學。