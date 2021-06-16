中大9月恢復面授　呼籲師生打新冠疫苗　設線上教學支援海外學生

新冠肺炎疫情緩和，香港中文大學今（16日）表示，計劃在9月開展的新學年恢復面授課堂和校園內的學生活動，但在課堂和考試時，師生均須遵守校方的防疫措施指引，又呼籲所有大學成員盡早接種疫苗。

至於未能來港上課的海外學生，學院將會錄影課堂及設線上導修課等，大學亦會為相關本科生提供通識教育基礎科目及語文核心科目等的特定線上教學組別，以支援無法親身上課的學生。