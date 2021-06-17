保障基金首賠45萬　沒公布涉哪種疫苗　林志釉：資訊有限難增信心

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-17 10:44

本港疫苗保障基金首次作出賠償，三人因為面癱及速發嚴重過敏反應等，各人合共獲賠45萬元。有病人組織批評，政府未有公布個案的年齡、性別、接種疫苗款式及嚴重程度，會影響市民打針與否的判斷，當局若要提升市民信心，理應發放更多資訊，亦是公眾知情權。

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病人政策連線主席林志釉在香港電台節目《千禧年代》稱，當局批出賠償金額，數字亦不低，反映疫苗的確產生部份副作用，疫苗接種計劃暫時僅開始逾100日，預計賠償金額會持續上升。

他批評，政府只公布總統計數字，未有公開申索個案的詳情，包招年齡、性別、嚴重、康復程度，「最重要涉及邊種疫苗市民都想知」，認為單靠一句「速發嚴重過敏反應」相當不清楚，市民可能有自身身體情況考慮，「同呢啲（個案）吻合可能猶豫」，保持透明度市民才可以作出知情選擇，有助接受疫苗接種，而公布個案亦不會揭露個案身份。

林志釉促請政府公布申索個案詳情，以保市民知情權。（資料圖片)

林志釉又稱，74宗個案中約11宗被拒申索，認為當局應該解釋，「公帑嚟都想知點樣用或者唔用，市民要有知情權」。他期望政府定期每兩星期公布相關資訊，現時尚有58宗申請有待審批，若因為專家委員會評估過程有樽頸，應該更緊密工作。

食物及衞生局昨日（16日）表示，不便透露個案詳情，疫苗保障基金截至本月10日，暫時接獲74宗申請，71宗都是受傷個案，當中有三宗因涉及速發嚴重過敏反應、住院治療及貝爾面癱個案，共批出45萬元賠償金額、另有56宗仍在處理中。至於餘下11宗，則由專家委員會評為與打針無關或不可分類、一宗按嚴重程度評估結果，不獲批保障金，完成評估的個案都不涉及長期或永久性身體損害。

當局表示，收到三宗死亡個案申請，有兩宗仍在處理中、一宗個案申請後，政府沒有發現其新冠疫苗紀錄，未能受理。