環團揭西貢、鯉魚門等海鮮檔賣瀕危馬蹄蟹　促業界響應拒售行動

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-20 00:00

有「活化石」之稱的馬蹄蟹，早於4.75億年前已在地球存活。在香港可找到的中國鱟品種，更在2019年被評為「瀕危」物種。環保團體世界自然基金會香港分會（WWF）調查發現，本港多個海鮮銷售熱點，包括西貢海鮮街等，有食肆或海鮮餐廳出售馬蹄蟹，當中約一半更為中國鱟。 WWF發起「思前想鱟」⾏動，⿎勵海鮮業界承諾不出售或展⽰⾺蹄蟹，並於店舖櫥窗展⽰貼紙，行動現時獲位於⻄貢、屯⾨三聖等共26間店舖響應。WWF又呼籲更多店舖加入，而消費者亦不應購買，如見到有出售馬蹄蟹，可通知WWF。

WWF於去年9⽉⾄今年3⽉期間曾進⾏市場調查，隨機到訪本港98間分別位於⻄貢海鮮街、鯉⿂⾨海鮮街、屯⾨三聖、⻑洲及北⾓碼頭的海鮮餐廳及海鮮檔，記錄成年⾺蹄蟹的銷售或展⽰情況。調查發現，⼤部份店舖沒有售賣⾺蹄蟹，然而仍有7間商舖出售成年⾺蹄蟹或作展⽰，當中⼤部份是位於西貢海鮮街、鯉⿂⾨海鮮街及屯⾨三聖。

WWF海洋保育項⽬經理彭莉恩表示，出售的⾺蹄蟹價錢由100多元至300多元不等；當中53%為中國鱟，其餘則為有毒的圓尾鱟。她又坦言，雖然未目擊有顧客即場購買或在餐廳中食用，惟WWF相隔一段時間，再赴攤檔觀察，發現涉事商戶展示的⾺蹄蟹數目減少，而檔主亦指已「去貨」，故證明的確有市民購買。

另外，WWF亦委託香港⺠意研究所，於今年1月以電話訪問逾1,000名市⺠，分析香港市⺠對⾺蹄蟹的認知及其保育政策意⾒。結果顯⽰，市⺠普遍對⾺蹄蟹的了解較低 ，53%受訪者表⽰「從沒有聽說過⾺蹄蟹這種⽣物」；亦僅得少數受訪者表示曾購買過馬蹄蟹，當中更有4人曾買作食用或觀賞。

漁民稱⾺蹄蟹在港分布及數量有減少趨勢

彭莉恩直言，近年⾺蹄蟹面對的威脅愈來愈大，因其血液可製成「鱟試劑」，可作檢測醫療用具，尤其在疫情間對其需求更大。WWF亦曾與本地漁⺠訪談，大部份漁⺠亦認同成年⾺蹄蟹於香港的分布及數量有減少趨勢。

她又指，雖然在《香港生物多樣性策略及行動計劃2016-2021》 中，⾺蹄蟹被納入為《須予優先保育的物種實施保育行動計劃》的物種之一，然而未有規管其買賣。

WWF發起「思前想鱟」⾏動，⿎勵海鮮業界承諾不出售或展⽰⾺蹄蟹。彭舉例指，行動期間，他們曾到訪一間有出售⾺蹄蟹的店舖遊說，「間舖頭應承唔再賣，但堅持要展示，因為希望吸引多啲人圍觀睇下」。她強調，⾺蹄蟹不應成為「海鮮」的其中⼀個選擇，呼籲更多店舖加入拒售行動；而一般市民如在食肆或海鮮市場見到有商戶出售馬蹄蟹，可通知WWF。另外，WWF今日（20日）亦舉辦國際馬蹄蟹日活動，包括多場講座。