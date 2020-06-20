水口馬蹄蟹遭掘蜆人士夾住拋來拋去　WWF促列限制進入生態敏感區

今日（20日）為第一屆「國際馬蹄蟹日」，本港馬蹄蟹主要分布在西面水域，大嶼山水口灣更是極少數的「瀕危」中國鱟棲息地。水口近年成為旅遊熱點，每逢假日整個海岸都會擠滿數以百計掘蜆的遊人，環保團體世界自然基金會（WWF）香港分會 於水口進行生態調查發現，掘蜆密集區域與馬蹄蟹活動位置重疊，有遊人將馬蹄蟹「夾住拋來拋去」，又有人疑帶走馬蹄蟹，遊人掘蜆恐進一步威脅這馬蹄蟹的存活。WWF建議政府在馬蹄蟹密集地區設立生態敏感區，限制遊客進入。

彭莉恩（左）表示，調查發現遊人掘蜆密集區域與馬蹄蟹活動位置出現重疊。（WWF提供）

港可找到兩種馬蹄蟹 數量近年減九成

有「活化石」之稱的馬蹄蟹早於4.75億年前已存活在地球上，現時在香港可找到的品種為圓尾鱟和中國鱟，而中國鱟更被評為「瀕危」物種。現時全世界只有四種馬蹄蟹，在香港已可找到其中兩種。除了在進化史上有極高的價值外，馬蹄蟹的藍血在提取後可製成「鱟試劑」，檢測由細菌產生的內毒素，廣泛應用於檢測醫療藥物。但在棲息地受人為干擾、過度捕獲作食用等威脅下，本港近年馬蹄蟹數目已急劇下降90%。

為了解水口灣的生物多樣性，WWF於2018至19年共進行了19次生態調查，分別是旱季七次和濕季12次，範圍包括記錄馬蹄蟹所在位置和大小、收集遊客掘蜆行為數據等。WWF在調查中共紀錄了60個馬蹄蟹數據，一日中最高紀錄到約22隻，全部都是年幼的馬蹄蟹。

調查發現遊人掘蜆密集區域與馬蹄蟹活動位置出現重疊。（WWF提供）

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幼馬蹄蟹沙灘生活約十年 遊人或未察覺而踩死

WWF項目經理（海洋保育）彭莉恩表示，調查又發現遊人掘蜆密集區域與馬蹄蟹活動位置出現重疊；而進入水口有兩個入口，其中一個入口行至沙坪時，亦會路經馬蹄蟹活動較密集區域。

她解釋，幼年馬蹄蟹會於沙灘上生活約十年，成年後才會遷到海底生活；到繁殖季節，又會順着潮漲到沙泥灘上交配產卵。然而因保護色等原因，遊人或未能察覺沙灘上的馬蹄蟹，可能踩死體積細小的年幼馬蹄蟹；掘蜆時亦或掘到馬蹄蟹所產的卵，「啲卵只係好似大粒嘅沙，呢啲活動都會影響到馬蹄蟹存活。」

WWF在調查中共紀錄了60個馬蹄蟹數據，全部都是年幼的馬蹄蟹。（WWF提供）

曾有遊人將馬蹄蟹「夾住拋來拋去」 促政府加強保育

彭莉恩又指，曾觀察到有遊人將馬蹄蟹「夾住拋來拋去」，亦聽聞過有遊人帶走馬蹄蟹，恐干擾其棲息。今日（20日）為第一屆「國際馬蹄蟹日」，WWF會在大嶼山水口向遊人介紹如何保護馬蹄蟹，亦會試行鼓勵掘蜆人士減少進入馬蹄蟹密集地區。

WWF又建議政府加強對生態敏感海岸地區的保護，應在馬蹄蟹密集地區設立生態敏感區，同時規範外圍地區掘蜆活動。WWF認為，香港現時只有約5%的水域被劃定或擬定為海洋保護區，促請政府加強保育海洋，在2030年或之前將30%水域劃為海洋保護區。