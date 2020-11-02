理大研究證微塑膠影響馬蹄蟹生長　死亡率最高達70%　促源頭減膠

香港西部水域是全球其中一個具重要生態價值的馬蹄蟹生境，更可找到被評「瀕危」品種的中國鱟。惟區內同時面對嚴重塑膠污染問題，香港理工大學研究發現，年幼馬蹄蟹在有微塑膠環境下生活，行動會變得緩慢，體重及頭胸寬度較正常低。若年幼馬蹄蟹，生活於含常用於膠樽的PET塑膠環境，存活率只得30%。 參與研究的團隊成員呼籲，政府應從源頭減少生產塑膠垃圾，已設有效回收制度，避免塑膠垃圾最後落入河流或海洋。

有「活化石」之稱的馬蹄蟹學名為鱟，現時在香港可找到的品種為圓尾鱟和中國鱟，而中國鱟更被評為「瀕危」物種。香港理工大學應用生物及化學科技學系助理教授方家熙率領團隊，就微塑膠對馬蹄蟹影響展開研究。他指，由於部份馬蹄蟹在泥灘生活，而部份微塑膠較重會「沉底」留在泥灘，因此馬蹄蟹會直接面對微塑膠污染威脅。

研究團隊以人工培育實驗所需的馬蹄蟹，放置在混合微塑膠的沙石中，生活約100日。實驗中馬蹄蟹分為四組於不同環境中生活，包括沒有混合微塑膠的對照組、生活環境混合常見用作製造膠樽的PET膠樣本組、沙石混有工業用塑膠PMMA的樣本組，以及混有尼龍的樣本組，每組約有10隻馬蹄蟹。

實驗發現，馬蹄蟹於含有微塑膠環境中生長，體重及頭胸寬度出現負增長。當中生活環境含PET膠的樣本組中，年幼馬蹄蟹的死亡率達70%，為四組中最高。死亡率遠超對照組的20%，及生活環境混有尼龍樣本組的約30%。生活於PET膠樣本組的馬蹄蟹，活動亦較為不活躍。

方家熙形容，於含有微塑膠環境中成長的馬蹄蟹，「好多都呆呆滯滯，郁得好慢，10幾日死一隻」，如野生馬蹄蟹同樣出現類似情況，或會令其更容易被捕獵。他認為，以上情況成因，是馬蹄蟹進食微塑膠後，腸道被阻塞，影響進食能力，令馬蹄蟹不夠能量活動，最後增加死亡率。方又解釋，PET膠的影響最大，或是因其化學結構中含有「苯」，馬蹄蟹進食後在體內釋放有毒物質。

該研究項目由機場管理局設立的改善海洋生態基金資助，共批出約88萬元。（黃金棋攝）

另外，該研究亦會到本港西部水域其他位置，如下白泥、大嶼山䃟頭、水口、二澳及深屈，收集沉積物樣本，再從樣本中抽取微塑膠，觀察不同地點的微塑膠數量。實驗發現，水口微塑膠數量最多，平均較其他調查地點多4至5倍。

協助研究的城市大學化學系副教授張肇堅認為，因水口為近年遊客熱點，「多遊客或者會令塑膠污染都嚴重啲」；加上西部水域容易受內地珠江等污染影響。張指，5至6年前曾統計本港野生馬蹄蟹數目，當時年幼中國鱟數目約有4,000隻，惟野生馬蹄蟹存活率極低，難以得知現時成年馬蹄蟹數目。加上其血液在提取後可製成「鱟試劑」，擔憂新型肺炎疫情，或對其數目亦會有影響。

張肇堅促政府從源頭減少生產塑膠垃圾，已設有效回收制度，避免塑膠垃圾最後落入河流或海洋。另外，當局亦須與內地互相協調，減少塑膠污染。

該研究項目由機場管理局設立的改善海洋生態基金資助，共批出約88萬元。該基金與漁業提升基金，同為機場擴建第三條跑道的環境許可證中，所列條件中要求成立的獨立基金，至今已運作4年。機管局自2017年兩個基金成立以來，已向這兩個基金注資共4億元。