黃金、D2 Place等深水埗區商場合推優惠谷針　獎品總值達2000萬元

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-17 16:54

為鼓勵更加多人接種疫苗，商界近日推出多項優惠。深水埗各界慶典委員會今日（17日）宣布，將於7月起推出疫苗獎勵計劃，區內多個主要商場，包括D2 Place、西九龍中心、長沙灣廣場、黃金電腦商場，將推出各種優惠，總值預期可達2,000萬元，詳情將於稍後公布。

深水埗各界慶典委員會主席黃達東表示，委員會聯同90多個團體、深水埗多個主要商場包括D2 Place、西九龍中心、長沙灣廣場、麗新商業中心及黃金電腦商場等，推出疫苗獎賞計劃，設計不同飲食、購物、玩樂等優惠，獎品總值預期可達2,000萬元。

深水埗各界慶典委員會主席黃達東表示，委員會聯同九十多個團體、深水埗多個主要商場推出疫苗獎賞計劃。（黃詠榆攝）

參與地產代理提供佣金九折優惠

香港房地產代理業聯會榮譽主席郭德亮表示，區內有200間地產代理，料一半商戶會參加計劃，為已接種疫苗市民，在租樓、買樓時，提供佣金九折優惠。

計劃將於7月1日開始，到9月30日結束，參與商戶會獲得專屬標籤，獎賞詳情內容及申請辦法將會於稍後，由各家參與團體公布。

計劃將於7月1日開始至到9月30日，參與商戶會獲得專屬標籤。（黃詠榆攝）

另外，委員會亦推出「萬人齊打疫苗獎賞」，由7月1日起，首10,000名接種疫苗市民，可獲得購物現金禮券或禮品包等獎賞，詳情將於稍後公布。

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