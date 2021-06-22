消防處全港添置逾百部AED　冀睇得到用得到　任何人都可緊急救人

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-06-22 00:35

丹麥球星艾歷臣（Christian Eriksen）早前出戰歐國盃期間突然暈倒，隊醫指他曾心臟驟停「一度離世」，幸及時施心肺復甦法（CPR）及利用心臟除顫器（AED）才恢復心跳救回一命。 香港消防處顯示，本港每年有超過6,000宗心臟驟停事故，為加強市民使用AED拯救生命效率，消防處已推出「AED睇得到用得到」計劃，在全港超過100間消防局及救護站外添置AED，並設立「AED搵得到」網上資訊平台，展示逾900部AED位置，導航市民到附近取機救人。

消防處在全港超過100間消防局及救護站外添置AED機，設立網上資訊平台引領市民取得附近AED機。（李澤彤攝）

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現時消防處已於100多間消防局及救護站外設置「任何仁」裝置，市民可以取用內裏的AED機作緊急使用；而超過600輛備有AED的消防車會貼上AED標示，並以「任何仁」圖案推廣「任何人都可以使用AED」信息。

設網上平台導航取AED

消防處亦已設立「AED搵得到」網上資訊平台，載列逾20個參與計劃的政府及私人機構，包括醫療輔助隊、機管局、港鐵、賽馬會、迪士尼樂園、紅十字會、香港科技大學、華懋、南豐、新世界等超過900部的AED位置，平台會有導航引領市民取得AED，消防處正積極推廣計劃，未來會有更多機構加入。

「AED搵得到」網上資訊平台會顯示附近有參與計劃機構的AED位置。（互聯網）

高級救護主任王榮熾表示，心臟驟停事故是快速、不可預計而且具致命性，會隨時隨地發生。（李澤彤攝）

按AED指示即可救人

高級救護主任王榮熾表示，心臟驟停事故是快速、不可預計而且具致命性，會隨時隨地發生，他舉例指丹麥球星艾歷臣長期接受專業足球訓練及醫學檢測，但都會在球賽上出現心臟驟停，幸及時有施CPR及用AED，才能有呼吸和脈博離開球場。

王續指，AED設計是給一般人士使用，不論曾否接受訓練，只要按語音指示就能施救，而且容易保養，AED會定期自行測試，若有問題會有提示，市民只要每日檢查、定時換電及更換除顫片即可。

3分鐘內使用存活率超過七成

高級救護主任區兆銘曾經在工餘時，以CPR成功救醒一名暈倒的跑手，區指心臟驟停後，腦細胞可在數分鐘內永久損耗，存活率每分鐘下跌7%至10%。有研究顯示，3分鐘內使用AED機存活率超過七成，區呼籲市民打破猶豫，只要「敢救」就能救回一個家庭。