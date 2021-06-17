廉署起訴前合晉建築工人貪污詐騙　涉藉詞敲詐同工7,450元

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-06-17 17:56

廉政公署昨日（16日）落案起訴一名前合晉工程的建築工人，涉嫌貪污及詐騙。案情指，事件涉及兩名同工的僱用事宜及強制性公積金供款，涉款7,450元。被告獲准保釋，將於明日（18日）在屯門裁判法院答辯。

廉政公署昨日（16日）落案起訴一名前合晉工程建築工人涉嫌貪污及詐騙，當中涉及兩名同工的僱用事宜及強制性公積金供款。（資料圖片）

被告陳奇樂（26歲），是合晉工程有限公司的前建築工人，被控4項罪名，即一項代理人接受利益及兩項代理人索取利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條；以及一項欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A條。

被指以僱用及供MPF為由騙財

被告於案發時為合晉的建築工人，該公司是屯門一項工程的建築承包商。其中一項貪污控罪指，被告涉嫌於2019年11月8日，於無合法權限或合理辯解，從一名建築工人收取1,000元，作為協助對方獲合晉僱用的誘因或報酬。

另外兩項貪污控罪指，被告涉嫌於2019年12月1日及11日，無合法權限或合理辯解，以相同目的向上述建築工人分別索取650元。

餘下控罪指，被告涉嫌於2019年9月24日2020年1月18日期間，虛假地向另一名建築工人表示，對方須向他付款作強積金供款用途，並意圖詐騙而誘使對方向他支付5,800元，導致他獲得利益，或該建築工人蒙受不利。

合晉在廉署調查案件期間提供全面協助。