前保險從業員近旺角警署被發現藏鐳射筆　罪成判監5個月

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-17 19:27

前年9月旺角警署及太子站附近有群眾聚集，架設路障，一名23歲男保險從業員在太子站被搜出鐳射筆，被控管有攻擊性武器罪。他今（17日）於西九龍裁判法院被裁定罪名成立，辯方指案發時該區沒有示威活動，裁判官認為被告當時或想由黑衫換上綠衫，他單是管有鐳射筆已有相當刑責，判監5個月。。

被告梁振邦（24歲）從事保險，他涉於2019年9月8日在太子港鐵站管有鐳射筆，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。

被告背包內有小丑面具

裁判官陳慧敏裁決時指，辯方不爭議被告管有鐳射筆，惟爭議管有的意圖。控方案情指，警員2907當晚約8時巡邏太子站，見被告高舉雙手狀似換衫，遂上前查問，被告稱有朋友說換衣較為安全，警員在他背囊搜出一支鐳射筆、小丑面具和防毒面罩等物品，被告解釋將要歸還該些物品予他人。警員認為被告有可疑，指他當時褲袋並有一件掐作一塊的綠色T裇。

管有鐳射筆屬3B級號

陳官指，涉案的鐳射筆外殼註明屬3B級別，在40米射程內可致皮膚輕度燒傷及眼睛受損，被告必然知道是危險物品，案發時在港島區發生暴力事件，黑衣人在港鐵站內擾亂秩序及針對高內警員。她續指，被告背囊內物品不可能非事先安排，法庭不能忽視被告當時想由黑衫換上綠衫，他攜有的防毒面罩是典型示威裝備，此等原因造成累積效應，令控方案情有說明力，唯一合理推論是被告管有鐳射筆意圖傷人，故裁定罪名成立。

案發時同區無示威活動

辯方求情指，被告修讀會計文憑，並患有焦慮症。案發時該區沒有示威活動，被告只管有一支沒有使用過的鐳射筆，望法庭從輕判刑。陳官認為管有攻擊性武器是嚴重罪行，法庭須確保社會安全，單單管有該物品已具相當刑責，判處被告監禁5個月。

案件編號：WKCC477/2021