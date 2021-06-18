壹傳媒工會：總編冇咗影響士氣　憂無人再願意報料　影響新聞自由

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-18 11:04

警方國安處昨晨（7日）以涉嫌違反國安法第29條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，拘捕5名壹傳媒董事及高層，並進入《蘋果日報》大樓搜查。保安局更凍結《蘋果日報》等3間公司，共1,800萬元資產。 壹傳媒工會理事長潘柏林今日（18日）在港台節目《千禧年代》上表示，憂慮未來會否有更多事情發生，以致無法如常報導新聞。他亦指，昨日拘捕5名壹傳媒董事及高層，當中3人為編採部的核心人員，直言管理階層被捕必定對運作帶來影響，但昨日未見有同事因而離職。而他手上有報道還沒完成，亦觀察到同事緊​守崗位，「好多同事心態都係希望做到報道。」

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壹傳媒工會理事長潘柏林於節目上表示，對《蘋果日報》大樓一年內被兩次搜查感到震驚。他指，執法部門查封約40部存有新聞材料的電腦，擔心影響《蘋果日報》的運作。他擔心執法部門的做法將令報料人士卻步，「例如沙中線醜聞，會唔會再有知內情嘅人願意報料呢？希望大家明白呢件事唔止影響《蘋果日報》運作，係影響緊新聞自由。」

潘憶述昨日上午的情況透露，當時所有記者被驅趕至5樓飯堂及大樓外的位置，不能返回座位工作，令編採工作大受影響。而他當時正在外面工作，上司告知他不要受到影響，其他同事亦會繼續如常工作。但他憂慮未來會否有更多事情發生，以致無法如常報道新聞。他亦指，手上有報道還沒完成，亦觀察到同事緊​守崗位，「好多同事心態都係希望做到報道。」

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潘亦指，昨日拘捕5名壹傳媒董事及高層，當中3人為編採部的核心人員，直言管理階層被捕必定對運作帶來影響。他亦指，現時工會未有時間向了解出糧安排，將會向公司查詢，但他指更關注被捕同事，「總編冇咗一定影響士氣，其他同事頂住工作先，但唔知頂到幾耐。」

問到是否已有員工離職，潘柏林表示昨日並沒發生離職的情況，但他認為每個人有不同的考慮，或是家庭、社會等責任，故尊重同事的決定，相信每人均會考慮即將面對的風險。他亦指，對早前離職的同事感到不捨，「每次食散水餅都好唔捨得。」

潘批評，《國安法》的紅線「飄移」，無從得知究竟該批觸犯法例的文章，是涉及評論抑或專欄，亦不解《國安法》前發布的文章為何亦包括在內。 「我係相信無罪假定，編輯室唔係犯案現場。冇諗到今時今日呢份工變成咁，出份報紙咁艱難。」 他最後感觸表示，「我哋都係做記者，記者就係做記者嘅嘢，記者係提供有價值嘅資訊比讀者，希望大家對記者多啲信任。」