搜壹傳媒｜三公司資產被凍 　《蘋果》執總：盡一切努力如常出版

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-06-17 13:51

警方國安處今晨（17日）以涉嫌違反國安法第29條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，拘捕5名壹傳媒董事及高層，並進入《蘋果日報》大樓搜查。保安局更凍結《蘋果日報》等3間公司，共1,800萬元資產。 警方搜查《蘋果》期間，安排大樓內部分編採員工離開工作的樓層。據悉，現時《蘋果》編採工作會如常運作，部份前線編採員工則會在家工作，至於編輯部則會如常上班。《蘋果》執行總編輯林文宗向員工表示，暫未能評估影響，但強調會盡一切努力讓《蘋果》如常出版。

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據悉部份員工需「在家工作」

警方今晨大規模搜查位於將軍澳工業邨的《蘋果日報》大樓。據了解，大樓當時有約數十名員工，而前線採訪工作目前仍如常運作。截至下午一時，《蘋果》仍有進行直播報道、更新網上即時新聞、亦有派員出席記者會。據悉，部份未上班員工，將會獲安排「在家工作」，而負責「出紙」的編輯部，則會如常返回大樓工作。

據《蘋果》報道，警方今早的搜查行動中，曾搜查編採、美術、剪片部的電腦，並帶走部份文件。報道引述該報執行總編輯林文宗指，警員在他返抵公司前，已進入編採部，並打開電腦搜查。他與另一同事獲准以「見證人」身份，觀察警方搜查。林又表示，未能評估被撿走物品對編採工作的影響，但強調會盡一切努力，讓《蘋果》如常出版。

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壹傳媒工會：所有同事仍會繼續報道

壹傳媒工會中午發聲明，強烈譴責警方粗暴侵犯新聞自由，認為今次警方行動，反映在《國安法》下的權力膨脹，「只需單方面聲稱以往發表的報道有觀點違法，即可將編採人員視為罪犯、將新聞工作視為犯罪行為、將新聞室當作犯罪現場，是借《國安法》之名對新聞自由的嚴重侵犯」，對於警方拘捕行動表示憤怒。

壹工會續指，搜查令授予警方搜查包括新聞材料的權力，對法庭決定表示遺憾，認為會影響公眾對傳媒信心，嚴重削弱第四權監察角色。工會在聲明又指，警方阻止在同事返回辦公室工作，又禁止拍攝搜查，批評妨礙採訪及影響公眾知情權。

工會強調：「現況雖然惡劣，但所有同事仍會繼續報道，盡力維持報紙如常出版。」

三間相關公司共1,800萬元資產被凍結

警方今晨先後以涉嫌「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」拒捕壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒集團營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光及蘋果動新聞平台總監張志偉，保安局並已凍結《蘋果日報》、蘋果印刷及AD INTERNET COMPANY共1,800萬元資產。