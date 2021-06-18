湯家驊指壹傳媒高層被捕與新聞自由無關　市民買《蘋果》不屬犯法

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-18 09:44

警方國安處昨晨（7日）以涉嫌違反國安法第29條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，拘捕5名壹傳媒董事及高層，並進入《蘋果日報》大樓搜查。保安局更凍結《蘋果日報》等3間公司，共1,800萬元資產。 行政會議成員、資深大律師湯家驊今早（18日）於香港電台節目表示，市民購買《蘋果日報》報紙並不屬犯法，「如果冇呢個諗法同意圖亦都唔會犯法。」他指，由於現時該數名人士串謀干犯《國安法》，並非係《蘋果日報》的人員觸犯法例，因此需等待檢控書的檢控內容，認為與新聞自由並無直接關係。

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湯家驊於節目表示，理解市民不明白是次事件與新聞自由的分別，指香港作為法治之區，若非觸犯法例，任何行為均屬合法。而5名壹傳媒董事及高層被拘捕，因其犯罪意圖涉及呼籲外國勢力要制裁香港，因此他認為市民購買《蘋果日報》報紙並不屬犯法，「如果冇呢個諗法同意圖亦都唔會犯法。」

湯續指，以目前的資料顯示，現時當局並非檢控《蘋果日報》，而是檢控該數名人士。他解釋，倘若《蘋果日報》觸犯法例，因公司屬無形的事物，將會拘捕公司的董事。他指，現時該數名人士串謀干犯《國安法》，並非係《蘋果日報》的人員觸犯法例，因此需等待檢控書的檢控內容，認為與新聞自由並無直接關係。他亦指，《國安法》規定任何人士若要求外國制裁中國及香港屬犯法，因此證據不需證明與外國串謀。

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湯亦指，現時沒有法例規定任何新聞報道可構成刑事行為，因此報道事實並非刑事行為。但他認為，若報道認同勾結外國勢力，新聞工作者透過工作推廣，甚至達至該目的則屬犯法。他推斷，或有其他證據或私人文件、通訊，如內部書信文件或電郵的對話涉及「我哋一定要炒熱呢樣嘢，令全世界制裁中國」則可加強意圖，因此是以周邊的環境推斷。「好難一概而論，話報道一定唔得，或報道一定就得。」