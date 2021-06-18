偷拍短褲少女再誘入後樓梯非禮　售貨員稱因未婚妻感壓力　囚32月

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-18 12:15

送貨員認尾隨穿短褲少女進升降機，邊偷拍邊自瀆，再藉認問垃圾房位置引少女至後樓梯強吻摸胸非禮。他早前承認遊蕩及非禮等罪，求情稱因未婚妻感到壓力。案件今（18日）於西九龍法院判刑。法官事主回家時遇險，戒備低卻遭被告存心欺騙，會造成不可磨滅的陰影，明言法律需保護年輕女子，警惕有歪念的人，並對事主和其家人作交代，判被告入獄2年9個月。

被告謝俊昇（25歲，送貨員），被2項遊蕩罪及1項非禮罪，控罪指他於2020年3月27日，在藍田平田邨遊蕩，並在平旺樓非禮女童X。其中1項遊蕩罪由法庭存檔。

一手偷拍一手自瀆

案情指，身穿T裇短褲的事主X傍晚回家，於住所大廈大堂遭被告尾隨入升降機。被告在X身後，邊伸手入他自己的短褲觸摸私處，另一隻操作手機偷拍X的大腿，並隨X出升降機，藉詞問垃圾房的位置，帶她到後樓梯。被告捉她的肩膀並推她向牆，X呼救卻遭被告用手捂嘴，以及被恐嚇會𠝹臉。被告拉下口罩強吻事主10至20秒，他於褲外摸X臀部，伸手入衫內摸她腹部，抓其胸部數下。至鄰居聽到求救聲到場，被告逃去。

報告指被告非戀童癖

辯方指專家在報告指被告沒有戀童癖和精神病，當時他因未婚妻感壓力犯案，重犯機會低，感化主任稱被告有悔意。被告早前涉盜竊罪，控方亦不再作檢控。

官稱要警惕有歪念的人

法官練錦鴻判刑時指，本案嚴重在於被告在14歲少女回家途中非禮她，她不虞有詐，而被告以武力制服和口頭恐嚇她，對她上下其手，如非有人聽到事主呼叫，被告更可能作出不堪設想的惡行。練官表示，事主回家時在升降機遇險，會造成不可磨滅的陰影，將來對陌生人有戒心。她當時戒備低，遭被告存心欺騙，法律需要保護年輕女子，警惕有歪念的人，以及對事主和家人交代。

被告曾因非禮少女判勞教中心

練官提到被告非首次非禮未成年少女，被告於2011年曾帶13歲女童到家中摸胸和私處，並拍攝裸露片段，因非禮及製造兒童色情片段罪成，被判入勞教中心。

練官指被告沒有病理原因犯罪，不認為他聲稱因承受壓力犯案是可作量刑考慮。練官強調本案嚴重，就非禮罪及遊蕩罪分別判被告監禁32個月及1個月，總刑期為2年9個月。

案件編號：DCCC 722/2020