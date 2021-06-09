銷售員被控巴士非禮女乘客　兼傷及女警長　控方指女警傷勢嚴重

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-06-09 12:51

巴士男乘客涉嫌觸碰前方女子胸部，車上一名休班女警長發現後制止，並在車上看守該男乘客，惟男乘客疑突逃走，期間女警長從上層墮至下層，頭及肋骨受傷。疑為該男乘客男子昨日被捕，被控以非禮和嚴重傷害他人罪，今（9日）被押往東區法院提堂。控方透露女警長傷勢嚴重需留院，仍未能錄取口供，申請將案件押後。裁判官把案押後至7月9日再提訊，以待警方繼續調查。被告准以現金45000元保釋候審，期間不得離開香港和需定期到警署報到。

被告謝嘉豪（32歲，銷售員），被控一項猥䙝侵犯和一項對他人身體加以嚴重傷害罪，指他於2021年6月4日在西營盤皇后大道西262號外一輛7號城巴上非禮X，以及在該輛7號城巴停在薄扶林道79B號香港大學西閘對出時非法和惡意傷害韓婉芬。

被告謝嘉豪獲准保釋，下圖為他離開法院的情況。(詳看下圖)

控方透露女警長傷勢嚴重

控方申請暫毋須答辯，並透露指女警長傷勢嚴重，目前仍然留醫，故暫無法錄取口供。控方申請將案件押後至7月9日，以待警方繼續調查，包括翻看有關閉路電視片段和索取女警長的醫療報告等，獲法庭批准。被告獲准以現金45000元保釋外出候訊，期間不得離開香港。

女警長曾致電同袍支援

據悉，案發於上周五（4日）晚上約8時半，女事主乘坐城巴7號由中環往香港仔石排灣；期間女事主感覺有人從後三番四次觸碰其胸部右側，於是掉頭與後方男子理論。巴士上一名休班女警長亦主動致電同袍支援要求協助和負責看守該男子。

唯有人疑突然發難擺脫女警長，由上層衝落下層試圖逃跑，女警長試圖作出攔截時受傷，她頭部撞傷及肋骨骨折，涉案男子則成功逃脫。警方經調查後，昨拘捕被告疑與案有關。

案件編號：ESCC 1214/2021