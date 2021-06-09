廚師稱為引妻注意非禮10歲女兒　官斥獸行兼明顯無悔意　囚40個月

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-09 11:43

中年廚師前年涉迫10歲女兒跪地舔私處及伸手摸女兒私處等，妻子發現女兒內褲有不尋常分泌物揭發事件。廚師稱，因與妻子感情不好，才摸女兒私處引起妻子注意。他早前承認向16歲以下兒童作出猥䙝行為、非禮等5罪。今（9日）於西九龍法院被判刑，法官批評他利用父親地位侵犯女兒，其獸行對X帶來無法磨滅的烙印，他更沒有悔意，委過於人，判被告入獄3年4個月。

41歲的被告涉於半年內多次非禮10歲女兒X，他原被控8項控罪，他承認2項向16歲以下兒童作出猥褻行為、1項煽惑16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為及2項非禮罪，另3項控罪存檔法庭。

要求女兒舔其私處

案情指，2018年X的母懷疑被告有外遇，二人關係變差。2019年7月1日至31日期間，被告叫X入房，他脫下褲子要求X蹲下舔其私處，被告按X頭部向他的私處及再作要求。事後他再兩度要求X舔其私處，其中一次被告藉詞教X做功課着她進房跪下，X母卻說X可自行做功課；而另一次X母不在場，她擔心不跟從會被體罰。

母見女兒內褲分泌物揭發事件

2019年11月13日，被告趁X母外出時，向X播放性交片段，被告摸X的私處並以手指侵犯X，X感到痛楚，遂假裝肚痛離開，在廁所內飲泣。被告3天後再趁X母外出時撫摸X的私處。X母發現X的內褲有啡色分泌物，追問下揭發事件。

事主拒作創傷報告

法官練錦鴻批評被告違反誠信及社會道德，X的母親為了保護女兒，拒絕讓X再述案發經過以索取創傷報告作證，但他認為被告本身行為可恥。法庭須保護弱勢社群，以防止其他人干犯類似罪行，反映對行為的不恥，以及紓緩X和X母所受的屈辱。

斥被告獸行令女兒留下不可磨滅陰影

練官表示，X因為被告年紀及輩分羞於表達事件，令罪行難以破滅，被告利用父親地位侵犯女兒，其獸行對X帶來無法磨滅的烙印，亦令X母焦慮羞愧，本案屬於長期欺凌。索取心理、精神及感化報告後，練官指被告沒有病理因素犯案，他沒有明顯悔意，更委過於人，暗示女兒因妻子而報案，及犯罪是因為受妻子影響。

無案底非有效求情理由

練官稱，被告不認為自己犯法有極大不當之處，他不能解釋為何犯罪。練官續指，被告無案底並非有效求情理由，唯一減刑理由為他認罪，他就每項控罪以監禁5年為量刑起點，因認罪扣減刑期後，判囚3年4個月，同期執行。

案件編號：DCCC968/2020