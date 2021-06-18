消費券｜消息︰八達通因技術問題或分3期派發　可搭公共交通工具

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-18 13:24

本港新冠肺炎疫情已肆虐逾一年，政府為刺激本地經濟，於今年初宣布派發電子消費券。隨著派發的日子漸近，現時準備工作已進入最後階段。有消息指，或因八達通技術所限，無法選擇性扣減消費券，相信可用於交通工具上的機會頗高。 消息又指，早前有指消費券分兩期派發，即每期2,500元，屆時市民領取交通貼貼金額後，將會超出八達通的儲值上限的3,000元，因此估計八達通派發方式將與另外3間電子營辦商不同，或改成3期派發。

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早前八達通公布，登記消費券後的八達通，可當正常金額消費，用於日常使用，包括零售商戶及交通工具，而系統能識別用戶支付金額。當時八達通亦強調，的士為其中一款包括的交通工具，其他交通工具則有待政府公布以確定細節。

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不過有消息指，或因八達通技術所限，無法選擇性扣減消費券，指消費券金額充值至八達通後，相信可用於交通工具上的機會頗高。亦由於現時八達通儲值上限為3,000元，若根據早前立法會議員的說法，消費券分兩期派發，即每期2,500元，屆時市民領取公共交通費用補貼金額後，將會超出八達通的儲值上限。

消息亦指，估計八達通派發方式將與另外3間電子營辦商不同，或改成3期派發。以此推斷，假設政府派發的金額，分為兩期2,000元及一期1,000元，八達通的餘額需維持於1,000元以下，才能避免領取消費券後，超出3,000元上限的情況。