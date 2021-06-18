消費券｜一文睇4平台優惠 Alipay推萬元獎賞 八達通贈$118增值額

撰文： 黃金棋 歐陽德浩 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-19 17:12

【電子消費券 / 八達通 / AlipayHK / WeChat Pay HK / Tap & Go拍住賞】財政司司長陳茂波昨日（18日）公布消費券計劃的詳情，並稱4大支付工具均會將消費券賺取的金錢回饋市民。 而早前公布的4間電子支付營辦商早前已使用渾身解數，不斷就消費券推出優惠吸客登記。AlipayHK日前公布加推「早鳥獎賞」，到其手機應用程式內訂閱消費券資訊及推廣優惠，再選擇AlipayHK作收取消費券的支付工具，即可獲30元禮券。 另外，WeChat Pay HK亦指，任何已參與「消費券資訊早鳥訂閱有賞」的用戶，可透過多種方式邀請親友參與活動。當親友完成訂閱後，並選用WeChat Pay HK登記和成功收取消費券，即屬邀請成功。用戶每成功邀請一名親友，可獲20元加碼賞，每位用戶於推廣期間最多可邀請250人，即最高價值5,000元的加碼賞。

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電子消費券優惠一覽（香港01製圖）

八達通︰首批登記兼消費者 最多可獲$118增值額

八達通6月19日宣布，為配合政府將推出一系列獎賞，鼓勵市民於不同類型的商戶消費，市民若選用八達通卡領取消費券，可賺取118元八達通增值額，以及逾3,000元的商戶優惠。

詳情：消費券｜八達通搶客 登記並消費最多獲118元增值額 名額200萬個

另外早前於6月1日公布，由即日起至8月31日，新客戶將實體八達通卡轉移至iPhone或Apple Watch，登記消費一次，便可獲迎新優惠100元增值額。同時iPhone或Apple Watch的新八達通，若以Apple Pay、八達通銀包或「轉數快」，支付八達通的儲值額及按金，亦可獲50元增值額。

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而由即日起至今年7月31日，如市民為手機八達通成功申請自動增值服務，及將自動增值金額設為500元或1,000元，並在8月31日或之前自動增值一次，即可賺高達150元的八達通增值額。

此外，八達通亦再度公布，由即日起至7月31日，透過八達通App成功設立銀行轉賬（轉數快），並完成至少一單100元或以上的八達通增值交易，則可獲30元八達通銀包獎賞。不過需注意的是，該優惠名額僅得40,000個，優惠送完即止。

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手機八達通申請自動增值，最高可賺150元。（八達通網頁截圖）

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AlipayHK︰登記及消費最多可獲1萬元獎賞兼贏iPhone12 Pro

AlipayHK 6月19日宣布，將推出總值10億元獎賞優惠予用AlipayHK領消費券的市民，包括可於合作商戶中挑選獎品，最高價值5,000元；而每月消費次數最多的頭10位用戶，AlipayHK將額外送出港幣5000元獎賞，用戶參與活動有機會獲得iPhone 12 Pro Max。

消費券｜用AlipayHK登記 做齊3件事可獲1萬元獎賞、iPhone12 Pro

Alipay日前公布加推消費券「早鳥獎賞」，市民由即日起至7月3日，到其手機應用程式內訂閱消費券優惠第一手資訊及推廣優惠；並在正式消費券登記階段，於政府中央登記系統選擇AlipayHK作為收取消費券的指定支付工具，即可預留共六張五元的禮券。

AlipayHK亦推出迎新獎賞，在6月30日市民註冊成為AlipayHK新用戶，即可獲取「高達港幣70元迎新獎賞」及「港幣10元易乘碼體驗賞」各一份。

另外，由即日起至6月30日，若用戶向指定用戶轉賬至少5元，便可獲取20元禮券，轉帳金額愈多，最高可獲400元的獎賞。指定用戶包括新用戶及特選用戶，即未曾以AlipayHK完成付款、繳費、轉賬、派利是或匯款；或於過去1年未曾以AlipayHK成功付款的用戶。

▼AlipayHK「早鳥獎賞」詳情▼

AlipayHK迎新獎賞詳情（AlipayHK網頁截圖）

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WeChat Pay HK：「消費券資訊早鳥訂閱有賞」 每邀請一人獲20元加碼賞

WeChat Pay HK回應指，正積極準備及協助政府推行計劃，將來會分開處理用戶消費券、錢包餘額，令用戶消費時一目了然，而當消費券餘額不足時，消費券可與錢包餘額、綁定在WeChat Pay HK的信用卡或銀行帳戶一同使用，平台將在消費券計劃開始登記前，公佈更多優惠詳情。

平台6月1日時公布，由即日起至9月1日，任何已參與「消費券資訊早鳥訂閱有賞」的用戶，若進入「邀請親友消費券齊齊加碼」的活動頁面，可透過多種方式邀請親友參與活動。當親友完成訂閱後，並選用WeChat Pay HK登記和成功收取消費券，即屬邀請成功。用戶每成功邀請一名親友，可獲20元加碼賞，每位用戶於推廣期間最多可邀請250人，即最高價值5,000元的加碼賞。

此外，WeChat Pay HK亦提升「消費券資訊早鳥訂閱有賞」的獎賞，用戶只須在推廣期內，利用WeChat掃瞄活動的推廣海報，進入活動頁面，並填寫手提電話號碼驗證，完成後即訂閱與消費券相關的資訊，並可獲12元電子現金券。參與商戶共有40家，包括7-Eleven、新鴻基地產旗下商場、SaSa等 。

WeChat Pay HK早前亦透露，將推出全新優惠政策，承諾將消費券計劃所得的額外收益，全數反饋給用戶或商戶。例如將與Visa合作，計劃為透過使用Visa支付的用戶，提供一系列優惠，詳情將於稍後公布。

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Tap & Go拍住賞：用消費券購5G計劃可獲9,000元服務計劃

至於Tap & Go拍住賞則指，就政府宣佈將於7月4日開始接受市民登記消費券計劃，特設Tap & Go「拍住賞」消費券專頁，方便市民即時登記消費券計劃

平台早前於Facebook專頁中表示，由即日起至今年7月1日親臨各CSL專門店及1O1O Center，透過拍住賞使用香港政府消費券支付5,000元費用，即可選購總值超過港幣9,000元的5G服務計劃，並可先啟動服務，後付款。其網頁則表示，Tap & Go將協助發放消費券，而為推動本地消費，振興經濟，讓商戶及消費者同時受惠，詳情將適時公布。

Tap & Go拍住賞網頁未見消費券優惠，只得全年優惠的詳情。（Tap & Go拍住賞網頁截圖）