消費券｜香港01與嶺大調查：八成人選超市消費　年輕人長者大不同

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-06-16 21:47

【電子消費券/消費券/八達通/AlipayHK/WeChat Pay HK/Tap & Go】政府將向合資格市民派發5,000元的電子消費券，鼓勵及帶動本地消費。《香港01》與嶺南大學香港商學研究所的合作調查發現，近八成受訪者願意在超級市場使用消費券，近七成受訪者願意用來購買日常用品，另有超過一半受訪者願意額外補錢，購買單價較貴的產品。 研究所建議，政府應為電子消費券設較寬鬆的使用期限，且可用於更廣泛的消費類別及場所，包括繳付醫療費和長者院舍費用。

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年輕人：用於買衫旅遊 年長者：買日用品食品

問卷調查在5月13日至26日進行，在《香港01》網站及手機應用程式刊登，成功收集6,154份問卷，了解受訪者對使用電子消費券意向。調查結果顯示，分別近七成受訪者計劃以電子消費券，用於購買日常用品，其他選擇依次為食品（56%）、家電（50%）、衣服（35%）及娛樂消遣（27%）。

同時，最少人選擇將消費券用於旅遊和酒店用途（16%）。結果反映大部份受訪者傾向在購買民生用品和食品時，使用消費券。

調查又發現，受訪的年輕消費者，較傾向在購買衣服時使用消費券，或將消費券用於娛樂消遣和旅遊酒店相關產品上；至於較年長的受訪者，則更傾向用作購買日常用品和食品。

逾4成稱會在網上平台購物

至於消費場所，77%受訪者表示，有意選擇到超級市場使用電子消費券；近半受訪者則稱會到零售店（如便利店、雜貨店等）、本地食肆和百貨公司使用。隨着網上購物平台的興起，43%受訪者表示，會在本地網上平台購物時使用消費券。即使是較少使用電子支付平台的街市檔攤，亦有約三成人表示會在街市使用電子消費券。

至於其他消費場所，如酒店住宿，娛樂場所（卡拉OK、戲院等）、本地旅遊、文藝中心（書店、音樂廳等），有意在有關地方使用電子消費券的受訪者，只有約一成至一成半。

老闆、專業人士和白領傾向補錢買較貴產品

被問及使用電子消費券時，是否願意額外補上金錢，購買單價較高價格的產品。超過一半的受訪者表明，願意額外補貼金錢，購買單價較貴的產品。若按受訪者收入劃分，月入介乎3萬至4萬元的受訪消費者，更願意額外補貼金錢消費；若以職業劃分，以老闆(商人／東主)，專業人士和白領人士較傾向額外花費，反映消費券對目前的經濟有正面影響。

此外，每六個受訪者中，就有一個願意將消費券捐贈予慈善團體，若按年齡劃分，36至45歲組別的受訪者，有兩成表示有意將捐出消費券。而身兼商人或東主的受訪者，更有高達三成，願意向慈善團體捐贈消費券。如果慈善機構同時作配對捐款，幫助特殊困難者（例如失業人士或低收入家庭）購買生活必需品，將加快經濟復甦的步伐。

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建議設較寬鬆使用限期

嶺南大學香港商學研究所建議，電子消費券可設立較寬鬆的使用期（如有效期至明年過年或設定為一年），且可用於更廣泛的消費類別及場所，包括繳付醫療費和長者院舍費用。政府亦可考慮允許市民將消費券捐贈予至慈善團體，而慈善團體亦可做出配對捐款。

對於零售商，有見不少受訪者擔心使用電子消費券時商戶會有附加條款，例如特價品不接受消費券，或在今年暑假派發消費券時先行調高產品價格。研究所建議，零售商不對電子消費券的使用提出附加條款、不相應提價，更可提供更多優惠給商戶及顧客，例如寬免中小商戶在電子消費券推出時的安裝費和提供較長時間的交易手續費的減免，促進香港電子支付普及和數碼經濟發展。