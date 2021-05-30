5歲女童虐殺案｜首4個月接299宗虐兒案　警：升幅驚人

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-30 14:21

5歲女童被虐致死的事件引發社會關注，法改會建議設「沒有保護罪」。港台節目《城市論壇》今日（2日）討論有關措施，警務處家庭衝突及性暴力政策組總督察張寶月在節目透露，今年1至4月收到的虐兒個案大幅上升至299宗，較去年同期的186宗，上升達6成，形容「升幅驚人」。 另外，有教育界人士表示，部分前線職員擔心敏感度不足下，因沒舉報觸犯法例；法改會小組委員會成員強調，檢控並非「橫崩崩」(編按：非一成不變)，會考慮多方面因素，強調不是要老師做調查。

按「沒有保護罪」的倡議，如果一個人對受害人有照顧責任，例如同一屋簷下，或學校教師等，留意到小朋友有嚴重身體受傷風險，需要通報後才可以排除刑責。

5歲女童受虐案後，兒童保護開始受到關注，再次引起應否設立強制舉報機制的討論。（資料圖片）

警務處家庭衝突及性暴力政策組總督察張寶月在節目透露，今年1至4月收到的虐兒個案大幅上升至299宗，較去年同期的186宗，上升達6成，形容「升幅驚人」。她指，在停課期間，兒童較常只接觸家人，依靠鄰居、家訪社工多加留意兒童情況。對於立法後舉報數字會否上升，她認為不能排除，故教育工作很重要。

警務處家庭衝突及性暴力政策組總督察張寶月在節目透露，今年1至4月收到的虐兒個案大幅上升至299宗。（港台截圖）

幼兒教育人員協會會長周慧珍表示，認同任何保護兒童的措施，但直言於幼教界中，老師雖就辨識虐兒有訓練，但仍有有前線人員擔心若敏感度不足，如沒察覺傷痕時，沒有舉報是否犯案。另外，周提到 「不是一定有傷痕才知有危機」，希望在指引、家長層面工作，政府亦要做多點。

雷張慎佳指出，社會每一個角色都成為預防虐童問題的重要持份者。（資料圖片／張貮龍攝）

法改會「導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡個案」小組委員會成員熊運信則強調，條例不是要老師去做調查，而是當照顧者察覺到有問題，「都應該同人商量一下，唔好不出聲」，又理解部分隱藏情況，「如果內傷除了醫生無人會知」，形容檢控並非「橫崩崩」(非硬性指標)，而是會考慮多方面因素。熊運信亦提到，法改會已看過小組法例提議，原則上是支持。他亦認為，警方、社署應多考慮申請保護令，避免更嚴重的事情況發生。

律師會前會長熊運信。(吳鍾坤攝)

香港兒童權利委員會主席、兒童事務委員會成員雷張慎佳，早有其他國家進行相關立法，「香港不是先例」。她指，南澳只針對親密照顧者，而非任何人，認為範圍太廣有危險，建議應有針對性，強調法例是為鼓勵，可循多方面繼續完善。