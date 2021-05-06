疑似虐兒｜男童全裸、單腳穿拖鞋衝落街　街坊圍罵其母、氣憤報警

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-05-06 18:10

發生疑似虐兒個案！有網民在Facebook發布數段影片和照片，看到一名男童今日（6日）全裸在街上，其母則被街坊責罵。街坊見男童臉、腳受傷，只穿上單隻拖鞋，好心提供毛巾和口罩讓男童遮蔽身體，該名婦人隨後表示男童不肯洗澡，最後街坊報警處理。

有網民在網上發布影片和相片，並指男童「打到口腫臉腫，連隻腳都流埋血，塊面又係血，仲要唔俾（畀）底衫褲鞋佢著，逼咗佢自己落樓……個小朋友周身傷痕冇着衫褲成身震晒，啱啱問佢佢話俾人用電線打」。其後的相片中，看到男童已戴上口罩，亦有毛巾蔽體，相信是好心的街坊提供。片主大聲責罵一名穿黑白間條衣服的婦人，相信是男童的母親，她表示自己沒有打到男童流血，惟片主明顯不相信她的說話。

另外，有附近的街坊也勸她「小朋友要慢慢教」，又安慰婦人「唔好喊，慢慢教」，婦人才說出是男童不肯沖涼，事後有街坊認為她虐兒而報警處理。不少網民在帖子下留言，指該名婦人一手想扯走街坊給予小朋友的毛巾，和街坊對罵，又表示「小朋友心理陰影好大」、「小朋友都有尊嚴」、「成對腳都係瘀青」，並表達對男童和事件的關注。

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管教前宜先平伏心情

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲姑娘教導以下幾招，供家長參考：

1.態度、語氣堅定

堅定不等於大聲喝罵，但可以眼神和語氣均堅定地和孩子說：「你做這件事（內容）是錯的。」再解釋原因、教導孩子做錯事有何後果和如何承擔，最好是提供指引和協助，幫助孩子做回對的事，立一個好的示範。「每個要求都要簡單、清晰，不需要很長氣。」黃姑娘提醒。

2.分享感受

在聆聽之中，家長不一定需要說教、提出建議，只需耐心聆聽，表示理解，一句支持，已經能舒解孩子心中的鬱結。「如果孩子在外面受氣不開心，回家得到支持，才能有力量重新出發。」

3.親身示範，控制情緒

「在任何時間，平伏情緒都優先於管教，父母要先平息嬲怒，才能有效教育。」黃姑娘說。

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