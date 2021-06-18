撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-18 17:26

本港新冠肺炎疫情已肆虐逾一年，政府為刺激本地經濟，於今年初宣布派發電子消費券，其後相關消息陸續公布，如市民可經政府推出的App「智方便」登記消費券；離港人士不可受惠，但參加福建或廣東計劃、海外留學等市民獲豁免。 今日財政司司長陳茂波公布申領消費券細節，市民要先到政府新設的消費券網頁進行中央登記，再選擇支付工具，並就「在港居住」作出聲明，才可申領消費券。

▼消費券領取詳情及優惠一覽▼

財政司司長陳茂波早前透露，年滿18歲或以上的香港永久性居民及持單程證新來港人士，可獲發消費券，預計720萬人受惠。其後政府亦透露，將加入「在港居住條款」，長時間離港人士將不可受惠，不過參加福建或廣東計劃、海外留學等市民則獲豁免。

欲申領消費券的市民需要先作中央登記，政府提供兩種登記方法，分別是電子登記及書面表格。市民須提供姓名、身份證號碼及簽發日期、電話號碼以作收取SMS之用、選擇通過什麼支付工具收取消費券以及居港聲明等等。

▼消費券領取詳情▼

如欲以電子登記，市民需要：



1 進入www.consumptionvoucher.gov.hk

2 認證身份 (「智方便」/回答保安問題/上載香港身分證複本)

3 提供登記資料及選定儲值支付工具帳戶

4 就「在港居住」要求作聲明

網上登記完，會告知登記完成，幾日內會有短訊，確認是否有效。

至於選擇書面表格登記之市民，需要：



１www.consumptionvoucher.gov.hk / 各郵政局 ( 流動郵政局除外)/民政事務總署各區諮詢服務中心/社會福利署各區福利辦事處/ 房屋委員會轄下公共屋邨辦事處和客戶服務中心 等地方索取登記表格

2 填妥及簽署登記表格及釘附香況身分證複本

3 於辦公時間把表格投進郵政局或指定銀行分行內的表格收集箱

要注意的是，基於私隱保障原因，書面表格今次不會接受郵寄登記。

1.八達通

使用八達通毋須下載任何APP，而領取消費券的方式，將與現在領取公共交通津貼一樣。市民可以透過3個途徑領取，包括八達通手機App、各交通津貼領取站等。

1. 設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭及公共運輸交匯處的公共交通補貼領取站

2. 7-ELEVEN、OK便利店和惠康超級市場( 包括MARKET PLACE BY JASONS、JASONS FOOD & LIVING 、JASONS ICHIBA 及3HRESSIXTY )的所有分店

3. 八達通服務站

4. 八達通手機應用程式

如用八達通登記，消費券將分3期派發：

電子消費券不適用範圍（香港01製圖）

2. 支付寶 AlipayHK、拍住賞 Tap & Go、WeChat Pay

市民或可於手機App內登記，三大平台的消費券會分兩期發放，第一期派發2,000元，第二期派發3,000元。

1. 7月4日至17日完成的電子登記：

第一期發放日期為8月1日，到期日為12月31日

第二期發放日期為10月1日，到期日為12月31日

2. 7月18日至8月14日完成的電子登記及所有書面登記:

第一期發放日期為9月1日，到期日為2022年1月31日

第二期發放日期為11月1日，到期日2022年為1月31日

▼八達通正向商戶推廣使用八達通機，以配合消費券發放▼

而Tap & Go將開設消費券專用的電子新卡處理付款，涵蓋Mastercard、銀聯卡、轉數快收款的商戶。

但值得注意的是，僅八達通的用戶可選擇不安裝App，若選用另3間電子營辦商領取消費券，必先安裝App及成為用戶。