基層調查：失業或就業不足增家庭衝突 倡降消費券申請年齡援助

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-18 13:05

疫情襲港近一年半，本港經濟受重創，失業率一度升至破紀錄新高，縱使近月失業情況漸趨緩和，但仍較疫情前大為嚴重。 關注綜援低收入聯盟今（18日）發表調查報告，發現疫情下，近85%受訪者曾失去飯碗或就業不足，一成人收入更下跌3,000至7,000元，令基層生活百上加斤。惟家庭負擔增加的同時，家庭內所面對的問題及衝突亦相應增加，影響家庭氣氛。 聯盟促請政府盡快設立失業援助金及取消消費券的年齡限制，讓孩童能以消費券應付學費等支出。

關注綜援低收入聯盟發表調查報告，發現疫情下近85%受訪者曾失去飯碗或就業不足。（林穎嫺攝）

關注綜援低收入聯盟在5月24日至6月7日，就失業或就業不足對家庭關係影響，以網上或電話訪問形式，向205名受訪者調查。結果顯示，84.8%受訪者曾面對失業或就業不足，當中87人曾待業一個月或以上、另有40人的就業不足情況維持了一年或以上。

疫情期間開工不足 月入最多跌四成

就業不足的受訪者中，有26人表示，平均收入減少減1,000至3,000元、22人更大減3,000至7,000元。聯盟以每月家庭總收入的最大比例計算，平均每月收入較疫情前大減16%至40%，反映市民生活艱難，面對失業或就業不足時，亦較難尋找到新工作。

另外，受訪者在疫情期間與家人溝通的時間有所增加，但表示與家人可相處融洽和互相遷就的受訪者比例，卻由疫情前的近40%，下跌至不足25%。關綜聯指，結果顯示市民在經濟環境較差時，生活成本增加，家庭間所面對的問題及衝突亦相應增加，影響家庭氣氛。

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從事餐飲業的張太表示，她去年8月被裁，相隔半年，至今年3月才找到工作，惟履新半個月後又再被解僱，翌月才找到長工，惟任職文員助理的丈夫今年初亦被解僱，只能待在家中，二人朝夕相對，又時常擔心家庭開支，「愁呢樣，愁嗰樣」令感情不復以往的融洽。

張太續指，在職家庭津貼等門檻過高，至今政府無計劃協助她這種基層家庭。其丈夫3個月前已申請「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，惟至今音訊全無。

關注綜援低收入聯盟促請政府，盡快設立失業援助金等針對性措施，支援疫下就業不足的基層市民。（林穎嫺攝）

在廟街任職攤檔助手數十載的關先生亦指，疫情後爆發後，旅遊區的攤檔已不開舖，自己便一直失業，惟無一技之長難以轉行，現時只能靠政府的高齡津貼過活，根本不足以應該日常開支。

關注綜援低收入聯盟聯席成員李芝融促請政府，盡快設立失業援助金等針對性措施，支援疫下就業不足的基層市民、放寬在職家庭津貼的申請資格，以及取消消費卷的年齡限制，考慮以家庭為單位，讓學童也能領取，減輕家庭負擔，亦仍增加現金途徑，讓沒有電子支付工具的長者也能使用。