天水圍有小學教師派《蘋果》予同事遭暫停課堂　教協斥上綱上線

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-06-18 21:49

《蘋果日報》五名高層涉違反《港區國安法》昨日（17日）被捕後，今日（18日）如常出版報紙。有報道指，天水圍一間小學教師今早購買10份《蘋果日報》，回校送給相熟教師，惟遭同事向校方舉報，校方暫停其部分課堂，並要求回收報紙及撰寫報告。《香港01》已向涉事學校查詢，正待回覆。

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校方稱行為違反政治不入學校規定

疑為涉事老師在網上社交平台發帖文指，今早購買10份《蘋果日報》，回校送給相熟同事，但隨後校方安排代課，校長召見該教師，指控其違反「辦學團體不談政治，不帶政治入學校的規定」，要求回收報紙，否則會向辦學團體及校董會報告。《香港01》曾向該老師查詢，目前該帖文已被刪除。

根據《立場新聞》報道，今次事源是學校有其他老師舉報事件，校方批評涉事教師行為「動機不良」，暫停他今日5節課堂，並要求他收回報紙及撰寫報告，但該教師拒絕收回，其他教師則將報紙歸還給他。

教協副會長葉建源認為，若校方指控該老師行為「動機不良」甚至暫停課堂，實屬荒唐。（資料圖片）

葉建源批校方處理小事化大 質疑有違《守則》

教協副會長葉建源認為，若報道屬實，教師購買報紙給其他老師，不涉及教學或影響學生，如校方指控他行為「動機不良」甚至暫停課堂，實屬荒唐。

葉建源認為，校方做法有小事化大之嫌，將老師買報紙一件正常事情上綱上線，甚至作出懲處，令人質疑學校未有按公正原則處理對同事的投訴，做法亦涉及違反《香港教育專業守則》，「應視同事為專業工作者，不因地位、職能、性別、種族、膚色、國籍、信仰、宗教或政見而加以歧視。」他促該校停止針對該位老師，以免影響教職員與學校之間的互信及公眾對學校的信任。