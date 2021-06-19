疫苗抽獎｜01直擊頭獎凱滙單位　山景海景齊全　睡房略為西斜

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-19 08:00

信和集團、黃廷方慈善基金有限公司及華人置業集團，送出觀塘「凱滙」449平方呎、價值1,080萬元的全新高層一房單位，作為接種新冠疫苗的大抽獎。 《香港01》記者直擊這份「重量級禮物」——凱滙3座47D室，內部間隔四正，地方光猛、窗口露台面向西北方，遠眺飛鵝山、獅子山，睡房可放置一張雙人床，但窗戶「西斜」，廁所為少見的雙門設計，通往客廳及房間，廚房用品齊備。 各位「準業主」，可以計劃下如何招呼親朋好友了。

▼直擊獲送的1080萬抽獎禮物 凱滙3座47D單位▼

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客廳開揚 有飛鵝山、獅子山景加海景

這份價值1080萬元的抽獎禮物，是觀塘剛入伙的屋苑「凱滙」3座47D室，是449呎的一房高層單位。

《香港01》記者直擊該個單位的內部裝潢、間隔。甫打開大門，長方形的客廳尚算光猛，露台窗戶面向西北方，景觀開揚，可以遠眺整座飛鵝山，獅子山的「獅子頭」及海景。

客廳可放三座位梳化

屋苑位於觀塘市中心，樓下不時有車輛經過，想有寧靜的空間，相信需要緊緊關上露台的窗戶才可。客廳的牆幅較大，可以放置大型電視及三座位梳化，而廚房的設備亦齊全。

▼疫苗抽獎禮物 凱滙會所泳池一覽▼

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房間四正 若放六呎大床較狹窄

房間同樣是四四正正，若放置六呎大床，餘下空間可能較狹窄，較理想的大小為四呎半床。需要留意的，是睡房窗戶面向西邊「西斜」，會比較曬及熱。

▼6.15有市民到凱滙樓下裕民坊櫃位找活動大使協助登記▼

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雙門廁所可通廳房

廁所設有兩個門口，可以通往客廳及睡房。

會所有泳池健身室

如一般的私人屋苑，屋苑平台設有泳池、健身室等設備，部份設施需要自費。

▼抽獎登記三部曲一覽▼

打疫苗送凱滙的大抽獎，首日已經有45.5萬人登記，市民需要在9月1日或之前年滿18歲，並須於抽獎活動公布前打齊兩針，持有香港永久性居民身份證的參加者方符合贏取一房單位的資格。

抽獎主辦方，亦會幫中獎的幸運兒，繳交所有印花稅、註冊費、律師費及首年管理費等。

點擊即入：打疫苗抽凱滙登記網站

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