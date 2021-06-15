撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-15 13:59

【打針/接種疫苗/谷針/抽獎/優惠/送樓/凱滙/信和/恒基/黃金/送車/現金券/免費車票/疫苗假期】發展商信和及華人置業捐出觀塘豪宅「凱匯」一個值1,080萬元的一房高層單位，供接種新冠疫苗的成年永久居民抽獎，引起全城熱議，合資格市民可於今早（15日）9時起於網上登記，或到10個信和各區商場內的指定櫃位，由活動大使協助登記。 參加者只需要提供身份證和手提電話號碼即可，抽中才需要提供新冠疫苗接種紀錄，但必須在9月1日或之前完成接種兩劑疫苗。即現時未打針的市民，也可登記，不過要留意，兩種疫苗接種之間有相隔期，最遲要在8月11日接種首劑復必泰疫苗，或最遲8月4日接種首劑科興疫苗，才可趕及9月1日打第二劑，否則抽中都見財化水。

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+ 4 + 4 + 4

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

登記期限至9月1日下午5時半

信和及華人置業集團早前捐出449平方呎的觀塘豪宅凱滙3座47樓D室一房住宅單位，予已接種疫苗人士抽獎。有意參加抽獎市民，可以在今天早上9時起，至9月1日下午5時30分，到抽獎網頁進行登記。如不諳使用電腦上網，亦可以在全港多區的信和旗下商場，如奧海城、藍灣廣場、荃新天地等的指定櫃位，由抽獎活動大使協助進行網上登記。

▼凱滙3座極高層D室一房單位直撃▼

▼抽凱滙活動大使助填表物業專櫃▼

未打針都可登記 抽中始需提供針卡

登記時市民只需要提供身份證號碼及流動電話號碼兩項資料，至抽中後領取獎品時，才需要出示香港身份證正本，及新冠疫苗接種紀錄正本或電子紀錄；領獎時亦要向主辦單位提供書面同意，以向政府核實接種疫苗記錄。

參加者需要在9月1日或之前完成接種兩劑疫苗。由於第二劑復必泰疫苗需在接種第一劑21日後才打，因此推算最遲要在8月11日要打第一針，才可趕及在9月1日打第二針；科興疫苗更要相隔28日，因此如最遲9月1日打第二劑，必須要在8月4日接種首劑。

▼信和及華置捐觀塘凱滙一房單位作抽獎▼

+ 2 + 2 + 2

抽樓盤只限於9月1日年滿18歲的香港永久性居民參與，也即是說在未來兩個半月才成年的青少年，也可以登記。大會也設20份10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，所有持香港身份證人士，包括外傭均可參加。

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+ 19 + 19 + 19

包印花稅及首年管理費等雜費

抽獎將於9月8日中午12時正抽出，得獎者亦會在抽獎日起計10日內，以電話及短訊方式獲個別通知。若成功抽中樓盤，贊助單位將會支付任何香港印花稅、註冊費及律師費，及首年管理費。抽獎細則亦有指明，若抽中10萬元簽賬額，須在發出日期起計兩年內使用