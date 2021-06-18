強制檢測學校｜大埔德萃小學等4校爆流感　師生最遲下周日檢測

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-18 21:29

食物及衞生局今晚（18日）公布，有四間學校爆發上呼吸道感染或流感，而有關病徵與新冠肺炎相似，故將四校或相關級別納入強制檢測公告，受檢人士須於下周（20日）或之前接受檢測，當中包括大埔德萃小學二年級及九龍塘畢架山小學四年級等。

任何在6月5日至6月18日期間，曾身處元朗聖馬提亞堂肖珍幼稚園超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於6月20日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於6月22日或之前交回收集瓶。

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德萃小學曾邀請科技公司為辦公室、樓梯及部分班房消毒及抗菌。（資料圖片／龔嘉盛攝）

另外，在6月5日至6月18日期間，於以下學校就讀以下指明年級的學生，以及曾面授該等學生的學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於6月20日或之前接受檢測。

(1) 九龍塘畢架山小學四年級

(2)大埔循道衛理小學一年級

(3)大埔德萃小學二年級

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至6月19日)▼

受檢人士若在6月16日至18日期間已進行檢測，或已經完成冠狀病毒病疫苗接種，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

食衞局公布，位於觀塘牛頭角道體育館及屯門兆麟社區會堂的社區檢測中心將於明日（19日）重開，位於沙田瀝源社區會堂的社區檢測中心將提早於6月20日（下星期日）重開。連同15間社區檢測中心，全港各區於明日合共有31個社區檢測中心／流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務，檢測量足以應付需求。