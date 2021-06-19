消費券｜八達通變陣強攻網購將登陸HKTVmall　惟手機須有一項功能

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-19 17:54

政府於昨日（18日）公布電子消費券詳情後，選擇電子登記的市民，最快可於8月1日領取第一期$2000消費券。八達通今日（19日）率先召開記者會，公布最新的優惠細節，力保電子支付「一哥」地位。 八達通除向登記並消費的用戶，贈送118元八達通增值額外，亦公布最新的商戶合作名單。當中包括受港人歡迎的HKTVmall、友和YOHO、百佳網上超級市場等。 此外，八達通亦與點餐及訂房平台合作，包括大家樂、Pizza Hut必勝客PHD薄餅博士、KFC肯德基等，意味用戶屆時足不出戶，便能以八達通扣除消費券購物及叫外賣。

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面對近年社會興起網上購物，八達通近年亦推出App，配合電子錢包及虛擬MasterCard預付卡，讓市民無須八達通卡亦能網購。不過，為配合電子消費券派發，八達通早前宣布將暫停領取消費券的帳戶，將餘額轉帳至八達通銀包，以防止出現套現情況。用戶只能透過手機的NFC技術，將八達通卡輕觸手機付款，然而當時接受該付款方式的網購平台數量稀少。

消費券｜八達通搶客 登記並消費最多獲118元增值額 名額100萬個

專頁｜5000元電子消費券 7月4日全城登記 盡覽申請優惠懶人包

▼八達通優惠懶人包▼

或為了彌補難以網購的缺點，八達通今日公布將與多間網購平台合作，讓用戶亦能用八達通卡輕觸手機付款網購，較大型的網購平台包括HKTVmall、友和YOHO、屈臣氏集團旗下的FORTRESS豐澤、百佳網上超級市場、Watsons屈臣氏。用戶手機必須支援近距離無線通訊（NFC）功能，才能用八達通網購。

此外，亦有AEON網上購物城、專售化妝品的香港草莓網Strawberry、電器幫、香港購物城、香港格價網、專售本地品牌的同人辦館。

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除了網購平台外，八達通更急起直追，與網上點餐平台合作，包括大家樂、Pizza Hut必勝客PHD薄餅博士、KFC肯德基、大快活。八達通更與網上訂房平台合作，包括KLOOK、kkday、Flow，意味用戶屆時足不出戶，便能以八達通扣除消費券，安坐家中叫外賣及安排周末Staycation行程。

若按Alexa網絡流量計算的港人最常瀏覽十大網購平台，屆時八達通將覆蓋當中一半，雖然不及Tap & Go的高覆蓋率，卻勝過Wechat Pay HK，並與AlipayHK齊驅並駕。

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▼八達通於掌舖Boutir系統的付款步驟▼

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而值得一提的是，網購技術平台掌舖Boutir，於去年底與八達通合作，因此使用其技術的13萬間網店，亦接受八達通NFC功能付款，以讀取消費券的金額。

八達通營業及市務總監李玉兒表示，除了以上的網店外，將繼續與更多商戶合作，相信電子消費券於八月正式派發時，用戶可於該批網店購物。