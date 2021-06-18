消費券｜八達通第三期1000元使用不受限制　一個方法可套現

撰文： 倪清江 最後更新日期： 2021-06-18 20:33

【電子消費券/消費券/八達通/AlipayHK/WeChat Pay HK/Tap & Go】政府今日（18日）公布電子消費券申請安排，焦點落在透過八達通申領。使用八達通人士必須在七個月內在合資格商戶消費4,000元，才可獲得第三期的1,000元，消息人士表示，政府不會限制最後一期1,000元的使用，即不限商戶及時間，除了可用於繳水電費等外，原來也可藉退回八達通卡「套現」。

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八達通須消費$4000 始可獲最後$1000

合資格市民可經八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK或Tap & Go申領電子消費券，當中八達通受儲值上限3,000元限制，將分三期分發，分別2,000元、2,000元及1,000元，要取得第三期款項，需於獲批後最多七個月內，在合資格的商戶消費4,000元。消息人士表示，八達通會審查用戶消費是否屬合資格商戶，如有人錯誤用於交水電費等，將不會計算，因此需另外「補水」達標；未達標的用戶，不會獲得第三期款項，當局會有短訊提示卡主消費至4,000元，才可領取最後1,000元。消息人士指電子消費券適用商戶甚多，相信達標不難。

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退卡可領取第三期款

八達通第三期款項1,000元使用不受商戶及時間限制，除了可用於繳水電費等外，消息人士承認也可藉退回八達通卡「套現」，但認為要這樣做的人不多。至於會否擔心有人「賣卡」套現，消息人士相信可能性不大，也存有風險。

至於一旦遺失八達通卡，可以上網報失，消息人士指根據八達通現有政策，需三小時後才生效，期間如有損失，卡主要自行承擔。

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申請將於7月4日開始，當局已預留網上申請所需流量，設有排隊制度，建議若不想等候，可使用政府程式「智方便」。消息人士強調，首兩星期內申請，都會在8月1日同時獲得首批款項。