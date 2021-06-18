消費券｜網購技術平台掌舖Boutir推市集　突破八達通不能網購限制

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-18 20:02

政府今日（18日）公布消費券詳情，7月4日可登記領取，最快8月1日可以用。根據早前的調查，港人最常用的十大網購平台，如HKTVmall、友和YOHO等，只能接受部份電子支付平台的消費券；而調查指最多人選用的八達通，因為技術限制，用消費券難網購。 不過為13萬間網店提供平台服務的掌舖Boutir今日（18日）宣布，將於消費券發放後舉辦網上市集（網購平台），支援4間電子營辦商的付款方式，八達通可用手提電話的NFC功能消費，突破網購限制。

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若選用八達通領取消費券，八達通錢包功能就會封鎖，直至用完消費券，換言之，不能用八達通錢包網購。

不過網購技術平台「掌舖Boutir」表示，會用手機的NFC功能，讀取八達通的消費券金額，突破不能網購的限制。

▼八達通於掌舖Boutir系統的付款步驟▼

掌舖Boutir今日指，掌舖繼去年推出網上書展，以及今年的網上盆菜祭後，亦將於消費券正式生效後舉辦網上市集。掌舖Boutir將邀請旗下合作商戶，不設任何上架費、不作任何營業額分成，讓網店在無任何額外成本下，讓市民以消費券購買其產品，詳情將於稍後公布。

掌舖Boutir今日（18日）宣布，將於消費券發放後舉辦網上市集（網購平台），並支援4間電子營辦商的付款方式。（資料圖片）

值得注意的是，本港多間熱門網購平台，包括HKTVmall、ZALORA、THE CLUB、Built-In-Pro等，只接受信用卡付款。然而，與掌舖Boutir合作的13萬間網店，均支援4間電子營辦商的付款方式，當中包括市民常用的八達通。

因此，網上市集的推出，意味該網購平台成為本港首個同時支援八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap & Go的網購平台，屆時市民於網上市集，無須擔心消費券難以使用。而根據掌舖Boutir提供的資料，該網上市集就如淘寶、HKTVmall等，市民可於分類中挑選心宜的產品，並於手機內付款。

掌舖創辦人吳家嘉表示，近日許多中小企查詢收取消費券的詳情，故與消費券營辦商商討合作方案，最終成功令掌舖全面支援以上四款支付工具，助商戶於抓緊商機。