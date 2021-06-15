消委會｜集運投訴去年增1.2倍　計算方法有異　同貨品運費差近倍

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-15 13:05

自新冠肺炎疫情爆發後，網購成為近年新常態，轉運及集運服務公司因此應運而生。消委會今日（15日）發表新一期《選擇》月刊，該會去年共錄得399宗涉及集運服務投訴，按年上升1.2倍。今年首5個月亦有100宗相關投訴。 消委會最近更實測網購，經12間轉運及集運公司，測試運送相同貨品，從日本轉運至本港的實際運費。結果發現因各公司計算重量方式不同，結果令運費相差接近1倍。 此外，實測員亦曾發現，送抵的包裹尺寸及運費與預期不同，因此向集運公司查詢，並即日收到回覆表示，由於貨件尺寸量度錯誤，險被徵收高10倍的運費。

實測結果亦發現，12間集運公司的運送速度不一，由5天至22天不等。 （資料圖片）

消委會資料顯示，去年接獲涉及集運服務的投訴達399宗，較2018年的243宗及2019年的180宗高。至於今年1月至5月的投訴數字，亦已達100宗。消委會總幹事黃鳳嫺指，去年因疫情關係，市民網購的數量增加，集運服務的需求大增。去年399宗投訴中，送貨延誤佔272宗、收費爭執佔66宗、服務質素佔45宗、銷售手法佔13宗。

按是次實測地區日本為例，8間以貨品磅數為收費單位的集運公司，收費由每磅22元至38元不等，價錢相差逾七成。而另外3間則以每半公斤為單位，收費則由25元至30元，即每磅約23元至27元，相差達兩成，另有一間以每公斤48元計算，即每磅約22元。

實際重量和體積重量計算方法。（消委會提供）

按實際重量計運費較抵

消委會在今年4月至5月期間進行實測，向測試的12間集運公司，要求轉運3個載有同類物品的包裹。結果發現，最終運費會受不同方式計算而影響，以實際重量較以體積重量划算。

消委會實測中有7間公司按貨件的實際重量收費，轉運的3件包裹總收費由176元至254元不等，平均收費為201元，收費最低為Buyandship、Gobuyship。

至於餘下5間公司則按體積重量收費，平均收費為395元，由264元至528元不等，收費最高為偉邦國際速遞。即兩種不同收費方法，最終運費相差近1倍。

運送時間由5天至22天不等

此外實測結果亦發現，12間集運公司的運送速度不一，由5天至22天不等。速度最快為GPSS HK及買+易Buyippee，分別為5天和6天。而MillionDEAL和4PX 遞四方，均花費逾兩周時間，分別為22天和19天。

網購步驟。（消委會提供）

貨件尺寸量度錯誤 險多收10倍運費

消委會亦指，包裹送至Buyippee的日本中轉倉後，當時系統紀錄指包裹的長闊高為48x43x40厘米，體積重量為16.512公斤，惟實際重量僅為1.1公斤。由於長闊高總和超過120厘米，因此將按體積重量收取運費850元（每公斤50元x17公斤），連同手續費20元，合共870元。

惟實測員認為，包裹的尺寸及運費不符預期，因此向該公司查詢，並於即日收到回覆表示貨件尺寸量度錯誤，更正尺寸為36x26x16厘米，並轉為按實際重量1.1公斤收取運費75元（每公斤50元x1.5公斤），加上手續費合共收取95元。

其後該公司回覆消委會指，因採用自動量度貨件重量及尺寸的機器，故有可能出錯。若顧客對貨件尺寸及重量有疑問，可向客戶服務查詢並要求再次量度。

黃鳳嫺又呼籲，消費者使用集運服務前需三思，應找一間口碑較優良的集運公司，同時亦需了解服務條款，以防魔鬼藏於細節。尤其當轉運涉及體積較大或較為特殊的貨品。

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