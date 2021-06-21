疫苗抽獎｜恒基送300両足金大抽獎　今早可網上登記（附連結）

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-21 08:00

為鼓勵更多人接種疫苗，商界推出送禮「谷針」。「四叔」李兆基的恒基兆業集團早前公布，由7月至9月份會舉辦6次抽獎活動，送出999足金共三百両，壓軸頭獎可獨得足金60両，價值超過100萬元，抽獎活動今日（21日）早上9時起，接受網上登記，只需登記一次，即可獲6次抽獎機會，首五輪如得獎，也可在第六輪再自動參加，爭奪壓軸頭獎。

恒基兆業集團會舉辦六次抽獎活動，送出999足金共300両，頭獎可獨得價值超過港幣100萬元的足金60両。（資料圖片）

▼點擊睇打疫苗優惠▼

疫苗抽獎優惠．持續更新｜信和華置送千萬元凱滙單位 長江集團送500萬元禮券可買長實樓

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

點擊即入打疫苗抽300両足金登記網站

恒基送300両足金大抽獎，由6月21日早上9時開始可進入登記。（網頁截圖）

須完成接種兩劑疫苗成年人始可參加

恒基兆業集團早前公布，由7月至9月間，會舉辦六次抽獎活動，送出999足金共300両，以及逾百萬元消費購物禮券，加上集團內的煤氣公司亦會同期推出港幣300萬元的疫苗推廣活動，送出獎品總值近1,000萬元。

凡在香港完成接種兩劑新冠疫苗並年滿18歲的香港居民，包括永久居民、非永久居民以及集團員工，均可參加抽獎。活動今早9時起，開始接受網上登記，首輪登記於7月5日午夜截止，由7月起每兩星期舉行一次電腦抽獎。

恒基兆業集團「疫苗接種鼓勵計劃」抽獎日子。（網站截圖）

登記一次可獲6輪抽獎機會

首五輪抽獎活動，每次送出「金獎」名額20個 ，各可得999足金一両；商場電子購物禮券港幣1,000元，名額100 個；超市零售現金券$1,000元，適用於包括UNY、APITA、千色Citistore 及谷辰Guu San，名額100 個。

9月20日將舉行壓軸大抽獎，頭獎僅一名，可獨得999足金60両，價值逾100萬元；二奬二名，各可得999足金30両，價值逾50萬元；三獎八名，各可得999足金10両，價值逾17萬元。恒基指六次抽獎活動合共提供逾1,300個中獎機會。

每位參加者只需登記一次， 毋須登記六次。在首五次抽獎中，合資格的參加者未有抽中，會自動參與下一次抽獎。而所有合資格參加者於成功登記後，無論在首五次抽獎有否中獎，均可自動 參加大抽獎。 每次抽獎的得獎結果將刊登於抽獎網站 、《南華早報》和《星島日報》， 得獎者亦會在抽獎日期起計5日內獲個別電話或短訊通知。

▼直擊獲送的1080萬抽獎禮物 凱滙3座47D單位▼

+ 15 + 15 + 15

獎品由恒基兆業「抗疫基金」撥款贊助

得獎者於領獎時必須出示香港身份證正本及衞生署發出的新冠疫苗接種記錄正本及/或電子記錄， 以核實資格， 同時需提供書面同意主辦方向政府核實相關接種疫苗的記錄。是次抽獎活動由恒基兆業地產集團主席李家傑和李家誠，透過家族捐款設立的恒基兆業「抗疫基金」撥款贊助， 由安永諮詢服務有限公司所設計的專業電腦系統，以隨機形式抽出得獎者， 獨立會計師事務所畢馬威會計師事務所將就抽獎活動的關鍵流程及系統管理進行程序審查，並委派代表見證所有抽獎過程。

左起：李家傑、李兆基、李家誠。（資料圖片 / 江智騫攝）

▼信和及華置捐觀塘凱滙一房單位作抽獎▼

+ 2 + 2 + 2