新冠疫苗｜容海恩倡政府統籌抽獎谷針　以安心出行一次過報名

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-10 09:29

本港疫苗接種率偏低，商界先後響應政府呼籲，提供誘因「谷針」，新民黨立法會議員容海恩今早（10日）在港台節目批評，政府太遲才呼籲商界提供誘因谷針，亦無解釋為何當局「自己唔落水」，擔心或已錯過建立「免疫屏障」的最佳時機，促請政府檢視。她又建議政府利用「安心出行」統籌抽獎，協助已打針的市民在該程式「一次過」參加心儀的大抽獎，以進一步吸引市民打針。

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容海恩早上在港台節目《千禧年代》表示，最有效以打針建立免疫屏障的時機是2至8月，惟市民在限期前打齊兩針已經8月，再隔14日有效期或已過時，批評政府現在才呼籲商界谷針已太遲，而當局在開始接種至今亦無「落水」提供誘因，促請政府檢視有關做法。

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接種率至今不足三成 自由黨邵家輝：政府可研九月後打針收費

容海恩續指，商界合供提供逾億元的誘因，相信會令正在觀望的市民提早打針，惟市民或需花費數小時才能找到合適的連結、翻閱有關參加資料，或會嚇退有意打針的市民。她建議政府擔任「促成者」的角色，透過「安心出行」或設網站，提供「一站式平台」協助市民申請有關大抽獎，進一步增加誘因，亦可以吸引市民使用「安心出行」，形容做法是「一舉兩得」。

另外，自由黨立法會議員邵家輝亦指，雖然近日接種數字有所上升，惟本港接種率仍不足30%，擔心9月前仍未能達到70%接種率，屆時或會如台灣或廣東省，「爆起上嚟，想打都嚟唔切。」他提醒政府不要放軟手腳，應未雨綢繆制訂措施，或要由鼓勵轉為懲罰性則，例如9月後才打針便要收費，惟具體細節交由政府自行思考。