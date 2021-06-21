疫苗抽獎｜9時起登記抽金　最多可獲足金61両　一文睇清登記詳情

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-21 09:55

【打針/接種疫苗/谷針/抽獎/優惠/送樓/凱滙/信和/恒基/黃金/送車/現金券/免費車票/疫苗假期】本港疫苗接種率偏低，為鼓勵更多人接種疫苗，政府早前公布一系列「谷針」措施，不少企業均響應呼籲，陸續推出抽獎等優惠。「四叔」李兆基的恒基兆業集團早前公布，7月至9月份將舉辦6次抽獎活動，送出999足金共三百両，壓軸頭獎可獨得足金60両，價值超過100萬元。抽獎活動今日（21日）早上9時起，接受網上登記，只需登記一次，即可獲6次抽獎機會， 即幸運兒有機會在首五輪抽獎獲得999足金一両後，再於壓軸大抽獎獲得999足金60両，即合共獲得999足金61両。 參加者只須提供身份證號碼及手提電話號碼，抽中後才需向主辦方提供新冠疫苗接種紀錄，代表現時仍未打針的市民，亦可登記抽獎，最遲登記日為9月16日。

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恒基兆業集團早前公布，由7月至9月間，會舉辦六次抽獎活動，送出999足金共300両，以及逾百萬元消費購物禮券，加上集團內的煤氣公司亦會同期推出港幣300萬元的疫苗推廣活動，送出獎品總值近1,000萬元。

凡在香港完成接種兩劑新冠疫苗並年滿18歲的香港居民，包括永久居民、非永久居民以及集團員工，只要年滿18歲均可參加抽獎。活動今早9時起，開始接受網上登記，首輪登記於7月5日午夜截止，由7月起每兩星期舉行一次電腦抽獎。

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恒基兆業集團會舉辦六次抽獎活動，送出999足金共300両，頭獎可獨得價值超過港幣100萬元的足金60両。（資料圖片）

登記一次可獲6輪抽獎機會

首五輪抽獎活動，每次送出「金獎」名額20個 ，各可得999足金一両；而「開心獎」包括商場電子購物禮券1,000元，以及超市零售現金券1,000元，名額分別有100個，適用於包括UNY、APITA、千色Citistore 及谷辰Guu San。

至於9月20日將舉行壓軸大抽獎，頭獎僅一名，可獨得999足金60両，價值逾100萬元；二奬名額共兩名，可得999足金30両，價值逾50萬元；三獎名額則增至8名，各可得999足金10両，價值逾17萬元。恒基指六次抽獎活動合共提供逾1,300個中獎機會。

恒基兆業集團「疫苗接種鼓勵計劃」抽獎日子。（網站截圖）

參加者最高可抽得九九九足金61両

須注意的是，每位參加者只需登記一次， 毋須登記六次。在首五次抽獎中，合資格的參加者如未能抽中，將會自動參與下一輪抽獎。而所有合資格參加者成功登記後，無論在首五輪抽獎有否中獎，均可自動參加大抽獎。

即幸運兒有機會在首五輪抽獎獲得999足金一両後，再於壓軸大抽獎獲得999足金60両，即合共獲得999足金61両。

得獎者須親自領取獎品及帶齊兩項文件

而每次抽獎的得獎結果將刊登於抽獎網站 、《南華早報》和《星島日報》， 得獎者亦會在抽獎日期起計5日內獲個別電話或短訊通知。每名得獎者須按照主辦單位提供的指示，於發出通知後起14日內，到指定場地親自領取獎品。

而領取獎品時，得獎者須向主辦方提供香港身份證正本、衛生署發出的新冠疫苗接種記錄正本及或電子記錄，並須提供書面同意主辦方向政府核實接種記錄。

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