港澳正商討通關條件　實施配額制、出入境須接種疫苗　設熔斷機制

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-21 16:54

本港疫情緩和，政府今日（21日）宣布放寬部分社交距離措施。行政長官林鄭月娥亦宣布，近日已與澳門商量探討通行條件，透露初時會實施配額制，由數量較小的配額開始，來往人士要接種疫苗，離境及入境都要接受病毒檢測，通關亦會設熔斷機制，惟目前仍未有時間表。至於中港兩地，當廣東省疫情回穩，會先推行「來港易」，同時與中央探討通關，並會盡快向中央提交中港兩地通關建議。

林鄭月娥指，香港目前的疫情算理想，故下一步要考慮「開放」，加上見到部分市民亦有探親、旅遊、辦事等需要，但由外地(非內地)回來香港後仍要檢疫。

她說，聯合科學委員會早前聯同4位政府抗疫專家開會，認為本港有放寬空間，建議滿足三條件可縮短入境人士隔離期至7日，包括已接種兩劑疫苗並相隔14天、入境在機場做檢測後才放行，新增要求是抵港後，須做血清檢測，如結果呈陽性，便可將檢疫要求減至7天。

特首林鄭月娥與一眾官員今日交代最新防疫措施。（羅君豪攝）

港人周二起可做血清測試 3個月有效

她宣布，放寬措施將分兩階段實施，第一期適用於香港市民，明天起已可到認可機構進行血清測試，只要結果呈陽性，即代表該名市民接種疫苗後已產生抗體，該結果憑證3個月有效，港人憑該血清結果證明在外地回港後，可在機場出示證明，就只需檢疫7天，期望於6月30日推行。至於第二期主要針對非香港居民，仍需時安排細節，何如血清的採樣方法等，期望一個月後可做到。

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