醫管局上周為精神科病人接種疫苗　高拔陞：本周廣泛為病人打針

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-21 10:26

本港新冠疫苗接種計劃今日（21日）踏入第116日，醫院管理局上星期試行為長期住院的精神科病人注射疫苗，本周會再廣泛為更多住院病人打針，部份病情反覆的病人不適合打針，事前會跟病人及家屬商討。

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醫管局行政總裁高拔陞今早在香港電台節目《千禧年代》稱，部份病人住院時間長，特別是療養院患者，精神科病人的住院時間更加是以年計，需要保護自己及他人，值得注射疫苗，上周開始已經為精神科病人試行接種計劃，本周會更廣泛為病人打針，包括療養、多長者、青年病房等，但就不會為急症醫院病人打針，因為他們住院時間短、入院時病情較急，「唔係疫苗危險，發燒都唔知係個病定係疫苗引致」。

被問到有無病人不適合打針，高拔陞稱部份患者的病情起伏較大，有待情況穩定才適合打針。科興疫苗列明，糖尿病患者、有驚厥、腦癇(前稱癲癇)、腦病、精神疾病史等人士需慎用，高拔陞稱病人都是長期住院，醫院清楚其病史，打針前會由專科醫生個別評估，並跟病人及家屬商討接種款式，部份病人能夠理解接種疫苗計劃，若病人有困難會跟家屬商討，醫院設備亦齊全，呼籲大眾毋須太擔心。

高拔陞表示，公立醫院上周開始試行為精神科病人打針。（資料圖片／張浩維攝）

醫管局推出普通科門診病人打針前諮詢，明日開始預約。高拔陞引述港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇稱，「打得流感疫苗就打得新冠疫苗」，但社會對新冠疫苗認知較少，相信有諮詢服務可以令市民做好期望管理，不擔心新增服務會影響普通科門診本來工作，有需要的病人不多，因為病人都會到門診覆診，只是部份較遲覆診患者可能才需要，亦毋須特別做更多身體檢查，當個別門診特別受歡迎，會內部調動人手應付，

他表示，醫管局接種率超過四成，近36,000人已打針，早前的內部查詢熱線多人使用，但近期亦下跌，認為提供足夠資訊非常重要。

公立醫院再放寬探訪安排。（資料圖片／伊院通 - Q E H 員工資訊台圖片）

另外，公立醫院會再放寬探訪安排，由現時只容許18間療養院探訪，擴闊至22間，部份急症醫院如屯門醫院的康復大樓亦會納入在內，今明兩日開始預約，本周開始。高拔陞表示，亦會探討每周探訪次數可增加到兩次、擴闊更多病房，提到現時疫情穩定，但一旦有病毒流入醫院亦有危險，因此要作出平衡。

臨時醫院（北大嶼山醫院香港感染控制中心）現時主力照顧輸入個案，高拔陞稱每幾周便會安排同事輪流進駐作演練，預防一觸即發的第五波，醫管局亦已引入特別試劑，可以24小時驗出不同變種病毒株，感染同款病毒株的患者可以入住同一病房，以騰空隔離病房。