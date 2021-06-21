內科醫學院指社會存誤解　慢性病患者以為不宜打針︰長者以為唔得

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-21 19:10

本港新冠疫苗接種率偏低，香港內科醫學院今日（21日）表示，香港長者的接種率堪稱世界最低，認為消除長者對打疫苗的誤解為刻不容緩，其中，委員會委員周啟明憶述最近與病人的對話，「我話可以打針，佢哋第一個反應就係，乜原來我打得㗎？佢哋以為有慢性病唔打得。」 老人科專科委員會秘書陳德揚指，不少長期病患者均誤會不適宜接種疫苗，然而該批病人感染後死亡風險較高，更需要接種疫苗預防。內科醫學院院長李錦滔說，例如血壓高患者，在服用藥物後病情得以控制，接種疫苗並無問題。他建議政府讓60歲以上的人士無需預約即時打針，並派員到院舍長者為接種，以提高長者的接種率。

內科醫學院委員會委員周啟明（左一）、老人科專科委員會秘書陳德揚（左二）、內科醫學院院長李錦滔（右二）。（歐陽德浩攝）

香港內科醫學︰本港長者接種率堪稱世界最低

香港內科醫學院表示，不少國家優先為長者接種新冠疫苗，其中英國、以色列的60歲以上長者接種率高達九成，卻沒出現死亡率、中風和心臟病增加等異常情況。然而本港長者的接種率堪稱世界最低，70至79歲組別僅約5％已接種，80歲以上更低至1％，認為提升長者接種率刻不容緩。

香港内科醫學院委員會多位醫生均認為，現時長者對疫苗普遍存有誤解，其中委員會委員周啟明憶述最近與病人的對話，「我話可以打針，佢哋第一個反應就係，乜原來我打得㗎？佢哋以為有慢性病唔打得。」

根據去年本港長者疫苗接種意願調查，顯示近五成願意打針，與實際接種數字有很大差異。周認為，長者因誤解而卻步不願打針，但以他為例，當解釋疫苗的安全過後，均願意打針保障自身，「長者係唔知可以打，唔識邊度打。」

長期病患感染後死亡風險高更需打針預防

老人科專科委員會秘書陳德揚亦澄清，打針後的副作用如發燒及疼痛，長者出現的機率比年輕成年人更少。而不少糖尿病、心臟病和慢性肺病等長期病患者，均誤會不適宜接種疫苗。他強調，由於該批病人感染後死亡風險較高，更需要接種疫苗預防。

內科醫學院院長李錦滔進一步解釋，長期病患如血壓高，只要在服用藥物後，能控制血壓至穩定的程度，並無須改服其他藥物，接種疫苗並無問題。

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倡長者無需預約即時打針、派員到院舍打針

惟本港疫苗接種率低，鄰近地區如新加坡60歲以上長者已達75％接種率，最近更推出毋須預約措施，方便長者到任何中心當場打針。故此，李錦滔強調，患慢性病及曾接種流感疫苗的長者適合打針。他建議政府，讓60歲以上的人士無需預約即時打針，並派員到院舍長者為接種。

李錦滔亦解釋，部分身體極度虛弱的長者不適合打針，仍然具有一定感染風險。由於他們身體所限難以外出，倘若院友及員工接種疫苗，形成保護傘，便能減低他們的感染風險。而院舍長者接種率提高，院舍便能開放探訪時間，或容許長者外出，令院友身心更健康。

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科興疫苗與流感疫苗同用滅活技術 適合長者接種

至於為何曾接種流感疫苗的長者亦適合打針，李引述衞生署資料指，過去三年65歲以上長者，共有45%曾接種流感疫苗。他指，而科興疫苗與流感疫苗，同樣使用傳統的滅活技術，副作用亦較輕微，因此適合長者接種。

李亦指，由於科興疫苗剛推出時，其說明曾表示長者不適宜接種，故先入為主令人抱有誤解。「好多人仲係有誤解，唔希望香港再有下一次爆發。」