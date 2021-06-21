食肆婚禮「鬆綁」四人限聚令維持不變　林鄭：非針對遊行

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-06-21 19:07

本港疫情連續14天「清零」，港府宣布進一步放寬社交距離措施。餐飲食肆會維持現有A、B、C、D類食肆安排，其中C類入座率可提升至75%，D類所有員工完成接種並相隔14天，更可回復「全滿」狀態，每枱可坐12人。宗教聚會、婚禮及股東周年大會，如果場內有三份二人已接種第一針，參與人數可提高至場地容量的100%。 室內處所人數可因應接種情況鬆綁，但限聚令仍然維持4人不變。特首林鄭月娥回應時強調，相關限聚措施並非針對遊行、示威，亦基於其他不可控的室外聚會：「每逢周末周日，大家都見全港好多地方都有聚會，呢啲聚會都係令到我哋好擔心。」她又提到，本港接種情況的確不理想，呼籲市民盡快接種。

本港疫情連續14天「清零」，港府宣布進一步放寬社交距離措施。（羅君豪攝）

被問到何以放寬食肆措施，但仍然保持室外4人限聚令，林鄭月娥回應指，室外活動大多難以符合政府考慮措施時的基礎條件，她強調相關限聚措施並非針對遊行，「大家成日聚焦，以為599G係講緊遊行，其實唔係，係講緊聚會。」

林鄭：室外進行聚會唔單止係示威上街遊行

她續指，室內有既定範圍，能符合既定附帶條件，亦有能力管控，「而喺室外進行聚會亦都唔單止係示威上街遊行，每逢周末周日，大家都見全港好多地方都有聚會，呢啲聚會都係令到我哋好擔心」。

林鄭月娥表示，4人限聚令要考慮以疫苗接種為基礎，亦須考慮活動的傳播風險，及考慮是否有負責人有能力可掌控場面，她強調，政府覺得適合放寬的活動均已放寬。她稱，過去18個月的防疫工作上，政府最具挑戰性是作出判斷，由於疫情反覆，需以最大公眾利益考慮判斷，亦需定期覆檢，並指政府主要基於疫情、社會接受程度、活動性質的風險及相關活動能否執行附帶的防疫條件作考慮。

林鄭出席記者會，交代最新放寬社交距離限制及人員往來措施。（羅君豪攝）

林鄭月娥又強調，過往所有防疫措施的判斷均由政府集體決定，而專家由始至終只屬顧問性質，後果亦會由特區政府負責。

林鄭月娥今日聯同多位政府官員召開記者會，交代最新放寬社交距離限制詳情。她於開場白指，本港已連續14天沒有本地個案，能夠放下心頭大石。政府同意放寬社交距離措施，新一輪措施會在本周四零時生效。她續指，放寬措施或許不能令商業處所滿意，但倘需達到風險可控情況，則要提高疫苗接種比率。

林鄭出席記者會，交代最新放寬社交距離限制及人員往來措施。（羅君豪攝）

指每日打針人數不高

她於記者會上亦不忘「谷針」，她提到，本港有足夠疫苗及諸多便利措施供市民接種，惟本港的接種情況的確不理想，如以今日步伐而論，的確需要長時間才可達標，她自身目標是每日有4萬人接種，惟疫苗接種計劃展開至今近4個月，平均單日首針人數只有2至3萬人。



她續指社會倘能建立疫苗屏障，將有助經濟復甦，呼籲市民盡快接種：「無論你對政府有咩睇法，但我懇請大家為咗自己、為咗各行各業可以喺相對好嘅經濟復甦勢頭，令到失業嘅人下一個月可以有返嘢做，就嚟同我哋登記打針。」