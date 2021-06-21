港府放寬防疫措施　未打針者不能12人同檯食飯　可出席百人婚禮？

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-06-21 17:11

本港疫情連續14天「清零」，港府宣布進一步放寬社交距離措施。餐飲食肆會維持現有A、B、C、D類食肆安排，但C類入座率可提升至75%，D類所有員工完成接種並相隔14天，更可回復「全滿」狀態，每枱可坐12人。 雖然限聚令仍然維持4人不變，但多項活動可隨疫苗氣泡有相應調整，健身室內房間已接種疫苗人士，兼有足夠距離，可毋須佩戴口罩；宗教聚會、婚禮及股東周年大會，如果三份二人已接種首針，參與人數可提高至百分百。有關放寬將於本周四(24日)生效，暫為期兩周至下月7日。 換言之，未有打針的市民，在新規例下，未能參與12人同檯食飯，亦繼續未獲准許進入酒吧及卡啦OK等處所，到健身室參與小組活動須繼續全程戴口罩，但參與宗教聚會及婚禮等，打針非硬性指標，惟倘要多請客人，則教友或賓客當中，需有三份二人已接種首針。

新規例下，C類食肆入座率可提升至75%。(資料圖片)

特首林鄭月娥指，本港已連續14天沒有本地個案，能夠放下心頭大石。政府同意放寬社交距離措施，新一輪措施會在本周四零時生效。她續指，放寬措施或許不能令商業處所滿意，但倘需達到風險可控情況，則要提高疫苗接種比率。

食物及衞生局局長陳肇始表示，餐飲及食肆方面，繼續劃分為ABCD類形式，A類及B類安排不變，C類入座率則可由50%上升至75%；倘D類食肆所有員工完成接種兩針，並相隔14天，顧客可由75%上調至100%，每枱可坐12人，宴會人數則可容納180人。

另外，酒吧、夜店、夜總會每枱人數上限放寬至4人；派對房間、卡啦OK每間房或每枱人數上限上調至8人，麻雀館人數上限亦會放寬。泳池入場人數可放寬至50%，若員工及顧客均已完成接種，則可再放寬。現場表演方面，表演者接種首針後，表演時「盡量戴口罩」；兩大主題樂園的表演者，如果已打針則毋須佩戴口罩。



健身室同樣獲得放寬，若訓練小組房間所有成員已接種疫苗，兼有足夠距離，運動時可以不戴口罩，有關安排同時適用於酒店等相關設施。

雖然限聚令維持4人為限，但部分活動會引入疫苗氣泡作適度調整，並以三份二人已接種首針為劃線標準。宗教聚會參與人數可提高至50%，如果三份二人已接種首針，則可進一步調整至100%；無提供食物的婚禮及股東會亦然，出席人數原本以20人為限，如果達到打針標準，均可放寛至100%，本地團亦是同樣做法。

▼C類名單食肆如下▼ (截至6月20日止)

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