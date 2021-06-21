復必泰｜首批17學生坐專車打針　粉嶺官立小五生：保護自己及別人

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-06-21 21:01

政府早前宣布，復必泰疫苗接種年齡下限降至12歲，學校可以團體預約方式，申請安排校巴接送師生到社區疫苗接種中心打針。首間申請服務的粉嶺官立小學，今日有26名師生家長獲專車接送，到上水龍琛路體育館社區疫苗接種中心打針。 該學校有約三分一合資格學生打針，有學生打針後稱感到開心，認為能保護自己及別人，不擔心有副作用；有學生則稱，事前有問及家人意見，但不清楚打針有何副作用。

▼6.21粉嶺官小26師生及家長坐專車打復必泰▼

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約下午3時，粉嶺官立小學26名師生及家長，經公務員事務局安排專車，由學校到上水龍琛路體育館社區疫苗接種中心打針。教育局副局長蔡若蓮亦到現場視察，逗留約半小時候離開。

學生事前無看醫生評估 家長稱有信心無事

小五黃同學表示，接種疫苗感到開心，因能保護自己及他人，打針後無不適，會注意針後切勿劇烈運動，不擔心有敏感及發燒等副作用。陪同打針的媽媽黃太表示，小朋友自願打針，自己早前已打針，認為「遲早都要打」。她指事前未安排兒子做身體檢查，但相信兒子身體健康，不會有問題。

五年級陳同學表示，打針冀保障自己及家人健康，打針後休息十分鐘，暫無不適，事前有問及家人意見，但不太清楚疫苗的副作用。

校長：尚餘三分二合資格生未打針可再安排預約

校長何美蓮表示，今日打針過程順利，接種的26人當中，有17位是學生，1位是家長，8位是教職員。何美蓮表示，學校有55位12至13歲學生，目前約三分一報名參與打針。

學校尚餘三分二學生未打針，她解釋，由發出至收回通告僅兩日時間，若有家長希望經校方安排小朋友打針，只要人數達20至30人，料可再安排預約服務。被問只有兩日時間讓家長考慮是否過於倉促，她指學校家長須上班，無法安排小朋友打針，為趕及安排學生暑假前打齊兩針，故盡快預約登記校巴接送服務，強調不會強迫家長安排子女打針。

▼6.14起12至15歲少年開始可接種復必泰疫苗▼

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何校長又指，學校有一半教職員已打針，鼓勵他們自行預約打針，打針後可享有一日假期。她指，了解同事對疫苗接種有不同考慮，故可自主決定何時打針，校方會全力配合需要。

目前青少年目前可透過3 種途徑打針，包括網上預約打針、預約校巴接送服務及安排到校外展接種。到校外展接種服務最快6月28日開始，最低接種人數為300人，並須於8月底前接種第一劑疫苗。