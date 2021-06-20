新冠疫苗｜單日近3.8萬人接種較周六少26%　9人打針後不適送院

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-20 22:32

新冠疫苗接種計劃推行至第115日，今天（20日）有37,900人接種疫苗，當中約67%人打BioNTech復必泰疫苗，33%人打科興疫苗，單日預約人數減至2.22萬人。 另外，昨日（19日，星期六）有9宗送院個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，當中3人仍需留院觀察。

194萬人已接種疫苗 比率為28.5%

截至今日晚上8時的過去24小時，有37,900人接種疫苗，和約22,200人預約了接種時間。在接種者當中，約63%人打第一針，餘下約37%人打第二針，數字較昨日少13,600人或26%。

接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約322萬劑疫苗，當中約194萬人打第一劑疫苗，佔12歲及以上人口約28.5%，當中約128萬人亦已接種了第二劑疫苗。

另外，截至今日零時零分，過去24小時共有9宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中4人已經出院，3人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。

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