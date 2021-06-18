新冠疫苗｜單日逾三萬人打首針創六天新高　13人因副作用送院

社會新聞
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新冠疫苗接種計劃展開後踏入第113日，今日（18日）再有逾五萬人接種疫苗，當中有35,700人打第一針，是六天新高。不過，今天只有約26,600人預約接種，數字較昨日少700人。

另外，昨天（17日）有13人接種疫苗後出現副作用送院，當中9人已出院，3人留院觀察。

▼6.14起12至15歲少年開始可接種復必泰疫苗▼

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逾五萬人打針

截至今日下午8時的過去24小時，共有約50,200人接種疫苗，當中有19,900劑是科興疫苗，復必泰為30,300劑。

現時全港已有逾188.2萬人完成接種首劑疫苗，約佔全港合資格接種人口27.7%，而單日亦有約35,700人打首針，創6日新高。

預約人數少700人

另外，今日有約26,600人預約了接種時間，當中有8,000人預約接種科興疫苗，另有18,700人預約接種復必泰疫苗。對比昨天有27,300人預約，即今天少約700人。

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13人送院　3人留院

另外，昨日（17日）有13宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中9人已經出院，3人留院觀察，1人未經診症自行離開醫院。

▼三圖看清　科興、BioNTech（復必泰）疫苗　預約接種及副作用詳情▼

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