《蘋果日報》周六或停刊　記協促保安局從善如流　協助處理發薪

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-21 19:52

消息指，壹傳媒董事會今日（21日）開會，決定將《蘋果日報》是否繼續營運或停刊的死線定在周五（25日），若保安局未能解封已凍結的資產，當天將宣布結業。香港記者協會發聲明，呼籲保安局協助處理壹傳媒集團發薪問題。 記協亦表示，會繼續留意事態發展，強調如有會員或壹傳媒集團員工有需要求助，可聯絡該會。

記協聲明中指，得悉壹傳媒董事會已通過去信保安局，申請要求解凍部分資產，以發薪予員工。記協呼籲保安局從善如流，以保障數以百位壹傳媒集團員工的勞工權益。

記協提醒政府，「有汗出、有糧出」是最基本的勞工權益，政府理應盡一切可能方法，保障一間企業的員工能獲得薪金。即使警方正在調查個別人士，亦不應該影響數百名盡忠職守的員工。記協又批評：「以國際金融中心自居的香港，理應無法接受，數百名上市公司的員工被欠薪。」記協亦呼籲社會上不同企業、公司，或傳媒機構，如有合適工作崗位，可聯絡記協轉介。

保安局早前引用《港區國安法》，凍結《蘋果日報》相關3間公司約1,800萬元資產，並指同集團的子公司、其他人士，倘協助3間公司運作，或會同樣違反《國安法》，而政府的做法或引起員工支薪問題。據了解，壹傳媒將在周五決定是否結業。若周五仍未能解封資產，壹傳媒將會在當天完成報紙出版，並在翌日出版報紙；而網上新聞的死線將為當晚23分59分。

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