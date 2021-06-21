壹傳媒董事會決定周五定死線　倘蘋果日報資產未解凍　將結束營運

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-21 16:52

消息指，壹傳媒董事會今日（21日）開會，討論《蘋果日報》是否繼續營運或停刊。據了解，董事會決定將死線定在周五（25日），若保安局未能解封已凍結的資產，公司將欠缺資金營運，當天決定結業，即《蘋果日報》周六出街的報紙是最後一天，蘋果動新聞網則於周五晚上11時59分結束運作。

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保安局早前引用《港區國安法》，凍結《蘋果日報》相關3間公司約1,800萬元資產，當中可能引起員工支薪問題。

視乎能否解封 周五決定是否結業

壹傳媒董事會今日開會，據悉壹傳媒已要求保安局解凍資產，並將周五（25日）定為死線，若未能解封，公司會欠缺資金營運。

據了解，壹傳媒將在周五決定是否結業。若周五仍未能解封資產，壹傳媒將會在當天完成報紙出版，並在翌日出版報紙；而網上新聞的死線將為當晚23分59分。

消息指，員工若決定立刻辭職，可立即生效，口頭通知及提交辭職信即可。

《蘋果日報》至今已有26年歷史，若保安局未能解封資產，或有機會面對結業風險。（鄭子峰攝）

一年內兩度搜查《蘋果日報》

《蘋果日報》於 1995 年 6 月 20 日創刊。今年6月17日，警方國安處拘捕壹傳媒5名高層，指他們涉嫌違反國安法「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，同時逾百名警員持法庭手令到壹傳媒大樓搜查，當中包括可搜查新聞材料的權力。

在而在較早前，即2020年8月10日，警方亦曾突擊搜查壹傳媒大樓，並以違反《港版國安法》、串謀欺詐等罪名，拘捕壹傳媒創辦人黎智英，他期間曾被獲准保釋數天，之後政府上訴得直，故至今仍被還押。