卡拉OK夜總會違規招「無針客」　食肆每枱人數超額禁晚市堂食14日

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-21 21:48

食物環境衞生署今日（21日）公布，過去三日巡查酒吧或酒館、卡拉OK及夜總會多個處所的行動中，有卡拉OK及夜總會負責人因未有確保所有顧客或員工已接種第一劑新冠疫苗，違反相關規例，食環署已向該負責人展開檢控程序，該兩間處所亦須關閉14日。另外，有一名顧客及兩名員工因身處表列處所但未有遵從接種第一劑新冠疫苗的要求，涉嫌違反防疫規例而被發定額罰款通知書。

食環署強調，會繼續加強巡查各類處所，並會檢查員工和顧客的接種疫苗記錄，以及與警方採取聯合行動，涵蓋包括酒吧／酒館、卡拉OK場所及夜店／夜總會，對違例者採取嚴厲執法行動。

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一顧客兩員工無打針被票控

食環署表示，在6月18日至20日期間就違反防疫規例在各區加強巡查，該署及警方的聯合行動共巡查了45間餐飲處所包括酒吧／酒館及38間其他處所，當中包括12間卡拉OK場所及26間夜總會。另外，食環署亦巡查了1,591間餐飲處所包括酒吧／酒館及421間其他處所。

除了兩間卡拉OK場所及夜總會負責人因未有確保所有顧客或員工已接種第一劑新冠疫苗而被檢控外，3名身處表列處所的人士，包括一名顧客及兩名員工亦因未有遵從惠顧卡拉OK場所或夜店，或涉及運作的員工必須已接種第一劑新冠疫苗要求，被發定額罰款通知書。

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7名餐飲業務負責人涉違規被檢控

另外，食環署共向7名涉嫌違反防疫規例的餐飲業務負責人展開檢控程序，當中涉及關於餐桌之間的距離或分隔、佩戴口罩、B類餐飲處所多於四人同坐一桌等。有關餐飲處所因為未有採取相關的規定或限制，禁止在下午6時後堂食，其他時間不多於2人同坐一桌，當中兩宗須維持3日、四宗維持7日及一宗維持14日。

食環署強調，身處餐飲業務處所及表列處所的人士須遵從適用於他們的有關要求，違反有關規定即屬犯罪，最高可被罰款10,000元。若餐飲業務負責人或表列處所管理人違反防疫規例，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁6個月。食環署又強烈呼籲各處所負責人、員工及市民遵守預防及控制疾病的相關規例。

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